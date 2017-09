Una experiència gairebé única

Una de les virtuts que ha dut Pablo Machín a l'elit de la mà del Girona és la seva intel·ligència. El sorià és un tècnic que ha anat creixent a Montilivi a base d'èxits i també de patacades, sempre des de les seves idees futbolístiques i del seu criteri personal, fins a arribar a Primera Divisió.

Aquesta filosofia i el saber gestionar les situacions tant futbolístiques com humanes té, òbviament, continuïtat aquesta temporada a la màxima categoria. Així i amb vistes a l'històric duel de demà passat contra el Barça, Machín ja va preparar una mica el terreny. «No és el partit que més il·lusió em fa. Tenim poques opcions de guanyar però competirem per fer-ho» assegurava just després de puntuar a Leganés. En aquest sentit, el sorià recordava també que els duels contra Barça o Madrid no són on el Girona ha d'anar a buscar els punts que a final de temporada li han de donar la permanència. «Els partits amb més opcions no són aquests. A més a més, l'afició potser estarà més pendent de veure quan mesura Messi o si Piqué és gaire alt que no pas d'animar el seu equip», assenyalava.

Tot i això, Machín sí que va voler fer una clucada de l'ullet a la parròquia gironina, quan va recordar que ell quan era segon entrenador del Numància (2008-09) ja va derrotar el Barça a Primera Divisió. «L'únic cop que m'hi he enfrontat vaig aconseguir derrotar el Dream Team de Guardiola amb el Numància». Tot un avís per a navegants i, malgrat l'evident superioritat dels blaugrana, la possibilitat de fer-la grossa no la descarta.

Aquella victòria del Numància que dirigia Sergio Kresic, amb Machín de segon, va ser sonada. Era la primera jornada de Lliga i el Barça de Guardiola s'hi presentava amb un projecte renovat, atrevit però amb els lògics dubtes del començament de curs. Un gol del jove del planter sorià Mario Martínez va fer desfermar l'eufòria a Los Pajaritos i convertir Sòria en una festa durant uns quants dies. Mario era un dels productes del futbol base sorià i una perla que havia passat per les mans de Pablo Machín quan l'ara entrenador del Girona dirigia el Juvenil de Divisió d'Honor del Numància. En aquell equip que va carregar-se el Barça dels Eto'o, Henry, Xavi, Iniesta, Messi i companyia també militava Juan Carlos Moreno. El del Prat de Llobregat és des de la temporada passada membre de la secretaria tècnica del Girona després de ser el segon entrenador de Machín al Numància i de dirigir el filial sorià.

Machín i Moreno no són els únics integrants del vestidor gironí que saben què és derrotar el Barça. Per força no ha de ser pas missió senzilla vèncer un dels trasanlàntics més grans del futbol mundial i són només uns escollits els que ho han pogut fer. A la plantilla blanc-i-vermella, en part també perquè la majoria s'estrena aquesta temporada a Primera i no s'hi ha enfrontat mai, tan sols Gorka Iraizoz i Carles Planas saben què és superar el Barça. El navarrès i el vallesà són, juntament amb Borja García, Bernardo, Stuani, Ramalho i Timor, els únics jugadors del Girona que han competit contra el primer equip blaugrana en partit de Lliga. En aquest sentit, qui té un màster en veure's les cares amb Messi i companyia és Iraizoz. El veterà porter s'hi ha enfrontat 31 cops entre Lliga, Copa del Rei i Supercopa. Una victòria a la Lliga (1-0, la 13-14), una a la Supercopa (4-0, la 14-15) i una altra a la Copa (2-1 el curs passat) són les seves úniques alegries davant un Messi que l'hi té jurada.

Culer i format al planter blaugrana des de ben petit, Carles Planas va tenir l'oportunitat amb el Celta de Vigo d'enfrontar-se a l'equip de la seva vida. L'ara lateral del Girona hi va jugar dos cops i en un va participar en el recordat 4-1 a Balaídos (15-16). Van ser només els cinc darrers minuts però Planas ja pot dir que sap què és derrotar el Barça.

Menys sort han tingut quan s'han vist les cares amb el Barça jugadors com Timor (4 amb l'Osasuna), Ramalho (2 amb l'Athletic), Borja García (1 amb el Còrdova), Mojica (2 amb el Rayo), Bernardo (2 amb el Racing) o Stuani (8 amb Llevant, Racing i Espanyol). Excepte un empat d'Stuani amb el Llevant (10-11) la resta de duels d'aquests jugadors va acabar amb victòria blaugrana.



Geli, un especialista

Qui més bé coneix la sensació de derrotar el Barça és un exjugador blaugrana com l'actual president Delfí Geli. El saltenc, que va passar pel planter barcelonista i fins i tot va disputar uns quants partits amb el primer equip de la mà de Johan Cruyff acumula fins a 8 triomfs contra el Barça. La gran majoria són durant la seva etapa amb l'Atlètic de Madrid (7 entre el 1994 i el 1998) però també un amb la samarreta de l'Alabès (2001-02) amb Mané a la banqueta.