El Girona s´entrena sense Muniesa ni Alcalá

Les absències de Marc Muniesa i Pedro Alcalá han estat les notícies més destacades de l'entrenament que el Girona ha fet aquest matí a Riudarenes, per preparar el partit de demà a Montilivi (20.45) contra el FC Barcelona, líder invicte de la Lliga. Com ja va reconèixer l'entrenador Pablo Machín, just després del partit de dimecres a Leganés, Marc Muniesa, que va haver de ser substituït en el minut 60 per culpa d'unes molèsties, "segurament serà baixa per precaució davant el Barça".

L'absència més sorprenent ha estat la de Pedro Alcalá. El central murcià va quedar fora de la convocatòria en el partit de diumenge contra el Sevilla per unes molèsties d'última hora, però va tornar a la titularitat a Butarque. A més, avui tampoc s'han entrenat dos centrecampistes que encara no s'han estrenat a la Lliga: Eloi Amagat i Farid Boulaya.

En canvi, sí que ha participat a la sessió el carriler esquerrà Carles Planas, que als últims dies havia estat baixa per unes molèsties. El migcampista David Timor ha fet exercicis al marge de l'equip. El valencià encara arrossega una lesió que es va fer sent jugador del Leganés.