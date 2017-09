L'equip que va inaugurar Montilivi

El barça va ser el rival per estrenar vista alegre i també el nou estadi l'agost de 1970. El Girona va perdre per 1-3 el 14 d'agost de 1970 en la inauguració de Montilivi, l'estadi que prenia el relleu a Vista Alegre, que el 1922, també havia estat estrenat amb un duel contra els barcelonistes. La general valia 150 pessetes, i la tribuna, 300. El Barça va jugar amb Reina, Rifé, Eladio, Gallego, Torres, Fusté, Rexach, Dueñas, Bustillo, Zabalza i Marcial. Segons les cròniques de l'època, a l'estadi s'hi van reunir 25.000 espectadors (aleshores no hi havia seients).