Ronaldinho, Messi i Suárez a Montilivi

El Barça ha cregut poc en la Copa Catalunya, com ho demostra que darrerament ja no disputa aquesta competició (ara se'n diu Supercopa i el rival és l'Espanyol, tot i que sol presentar-s'hi amb suplents). Un dels anys que sí que hi va apostar va ser el 2003, amb Joan Laporta de president. El Barça que dirigia Rijkaard es va presentar a Montilivi el 24 d'agost per jugar-hi una de les semifinals. I amb totes les figures i una de destacada, Ronaldinho. El Girona, que militava a Segona B i tenia Abadía d'entrenador, va caure per 0-4. A l'equip hi eren Diego Ribera, Matamala, Javi García, Melero i Chechu. El Barça va dur Rustü, Luis Enrique, Iniesta, Reiziger, Valdés, Puyol... Va ser l'últim gran ple de l'estadi en un duel contra els blaugrana, amb 10.000 espectadors tot i que la grada de preferent ja s'havia ensor- rat. Messi, per la seva banda, ha jugat dos cops a l'estadi: el 2003 amb el segon juvenil (0-1, Piqué) i el març de 2004 amb el Barça B (1-0). El 29 d'octubre de 2014 Luis Suárez va jugar el seu segon partit amb el Barça a Montilivi contra l'Espanyol (havia debutat al Bernábeu) en una Supercopa de Catalunya descafeïnada.