Valverde destaca la consistència defensiva del Girona

L'entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, confia en el fet que el seu equip "allargui la ratxa" de triomfs contra un Girona que, ha afirmat, estarà "molt motivat".

Abans de la sessió preparatòria a la Ciutat Esportiva del Barça, Ernesto Valverde ha assegurat que després de cinc victòria seguides i haver-se enfilat en solitari en la primera posició de la Lliga, busca que el seu equip "allargui la ratxa de triomfs fins on" pugui, "encara que els rivals també juguen".

A pesar del bon moment dels blaugranes, Valverde ha advertit que això "només acaba de començar" i que el Barcelona viurà "d'altres moments".

Del Girona, ha destacat la seva consistència defensiva, amb tres centrals i dos carrilers, i "la pressió alta que fan els rivals", a més d'exalçar l'intent de treure controlat la pilota.

"El partit de demà és importantíssim per a nosaltres i sabem de l'extramotivació del rival. Cal estar a l'altura del derbi, perquè hi ha un component emocional que compta", ha advertit.

"Tots sabem com són aquests derbis, en els quals el rival s'ho prendrà d'una manera per gaudir, per lluitar i donar-ho tot. Ells tenen marcat aquest partit al calendari i aquest tipus de partits cal saber-los jugar. Ells estan jugant bé i contra el Sevilla van estar bé. Els veig en un clima d'optimisme i amb ganes de quedar-se en la categoria", ha afegit.

Ernesto Valverde ha donat per fet que demà jugarà Luis Suárez, després de descansar en el partit de dimarts contra l'Eibar, encara que ha assenyalat que ho confirmarà després de la sessió preparatòria que ha programat després de les conferència de premsa.

Se li ha preguntat sobre la incidència que creu que ell té en la bona ratxa de Messi, màxim golejador del campionat amb nou gols en cinc partits. "Només posar-lo de titular. La responsabilitat és seva. Jo no he pogut centrar-li cap pilota", ha fet broma.

A més, ha assegurat que encara no contempla donar-li descans. "Un jugador que ha marcat quatre gols en un partit (Messi va fer un pòquer contra l'Eibar) no acostumo a canviar-lo. De fet, això mai m'ha passat", ha precisat.

De la distància marcada amb el Reial Madrid, que ha quedat a set punts dels blaugranes, Ernesto Valverde ha reconegut que aquesta situació li és innovadora.

"Jo vinc de l'altra part del mur, en la qual no estan el Barcelona i el Madrid. Em costa a vegades quan em pregunteu pel Madrid, perquè sembla que hagi d'estar pendent d'ell. Que ha perdut el Madrid? Doncs una altra vegada perdrà el Barça. Quan m'acostumi, tindré d'altres arguments. Això va de setmana en setmana, i uns pugen i d'altres baixen", ha justificat.

Ha recordat, en referir-se a les crisis esportives, que fa unes quantes setmanes es parlava en el barcelonisme "d'hecatombe", i ha subratllat: "A aquestes alçades de campionat és veritat que hi ha equips que tenen zero punts, i pensen que estan en crisi. El Madrid està a set punts, però també estic pendent del Sevilla, que està a dos, o de l'Atlètic, a quatre. No sé com els clubs administren les seves crisis. Hi ha equips en els quals tot és excessiu".

Finalment, de la situació política a Catalunya, l'entrenador blaugrana s'ha limitat a adherir-se "al comunicat del club" de fa uns dies.

En aquest comunicat, el Barcelona ha assenyalat: "Des del màxim respecte a la pluralitat de la seva massa social, seguirà recolzant la voluntat de la majoria del poble de Catalunya, expressada sempre d'una forma cívica, pacífica i exemplar".