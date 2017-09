«Ara els nens d´aquí ja no dubten entre Girona i Barça, són del Girona»

Pablo Machín recorda bé els crits de «Barça tremola, el Girona ja ha arribat» que alguns dels seus jugadors varen pronunciar des de la balconada de la plaça del Vi en la festa de la celebració de l'ascens a Primera. «Primer de tots ens hem de felicitar d'haver arribat fins aquí, de poder jugar un partit històric per al club, en el que és un somni per a tots com rebre el Barça amb totes les seves estrelles al saló de casa nostra que és l'estadi de Montilivi», explicava ahir Machín. El tècnic té clar que només que es pugui jugar un partit com el d'aquest vespre a Montilivi ja demostra «fins a quin punt ha crescut el club en els últims anys». «Hem de gaudir al màxim del partit, que serà una festa independentment del resultat, però si aconseguim guanyar o puntuar seria rodó», va refermar el tècnic, que, però, va recodar que «encara que tots els partits valen tres punts, per a la nostra lliga era més importants els punts del partit contra el Leganés que els del Barça».

Pablo Machín està convençut que avui hi haurà «un ambient molt festiu, podríem haver omplert dos cops l'estadi de Montilivi, perquè en aquests últims anys el Girona està engrescant molt a l'afició i el Barça sempre arrossega gent». «A Girona hi ha molta gent que tradicionalment ha estat del Barça, però en aquests últims anys això ha anat canviant i crec que ara hi ha un 80% de seguidors del Girona i un 20% del Barça. Ara els nens de Girona no tenen dubtes per triar entre Girona i Barça», va assegurar Machín, recordant el vídeo promocional que ha fet públic el club aquesta setmana on es veu un nen escollint la samarreta del Girona i no la del Barça entre les dues que té a la seva habitació.

El suport del públic serà una ajuda important, però el Girona necessitarà més per guanyar un equip que té estrelles com Messi, Luis Suárez, Iniesta o Busquets que, a sobre, ha començat la temporada un nivell molt alt: «Està clar que hem d'intentar controlar Messi, però també Suárez, Iniesta... És un gran equip i que arriba en un moment impressionant, ja que no només concedeix punts als rivals sinó que tan sols deixa que tinguin oportunitats de gols».

Amb tot, Machín no descarta donar la sorpresa avui que, en el cas del tècnic, no seria el primer cop perquè era l'ajudant de Sergio Kresic quan el Numància va derrotar el Barça de Pep Guardiola en l'inici de Lliga de la temporada 2008-09: «És el primer exemple que he posat als futbolistes perquè ho tinguin en compte. Ningú podia pensar que el Numància pogués guanyar un equip totpoderós com el Barça. És un fidel exemple que en el futbol un equip inferior pot guanyar-ne un altre eminentment superior».

Sobre el seu equip, Pablo Machín va confirmar que Marc Muniesa és baixa segura, té una lesió al bíceps femoral, i que Pedro Alcalá té molts números d'acabar jugant tot i que ahir no es va entrenar per les molèsties que arrossega des de fa dies: «Muniesa està totalment descartat, mentre que Alcalá ha competit amb molèsties en els dos últims partits però crec que podrà jugar encara que no estigui al cent per cent del seu rendiment i l'hàgim de tornar a infiltrar», va detallar el tècnic que, però, va lamentar que «per a nosaltres és un problema tenir dos jugadors de la mateixa posició, centrals, amb problemes: un està descartat i l'altre és dubte».

El Girona arriba al partit amb un dia menys de descans que el Barça, però, a diferència de la prèvia contra el Leganés, Machín no es va queixar ahir d'això perquè sap que contra el Barça el cap serà més important que les cames. «El Barça està moltíssim més acostumat a jugar molts partits i si algú pot guanyar en aquestes condicions, són el Barça i el Madrid. Hem de compensar-ho amb l'enorme il·lusió i les ganes que tots tenim. Que vingui el Barça, amb totes les seves estrelles, a Montilivi és un somni que entre tots hem convertit en realitat», va relatar Pablo Machín, que, aquest matí, encara farà un darrer entrenament a Montilivi per acabar de decidir els dubtes que tingui sobre l'onze inicial i tornar a valorar l'estat de Pedro Alcalá.