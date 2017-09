De descartat pel juvenil a capità contra el Barça

«Ens fa molta il·lusió perquè hem suat molt per arribar a Primera Divisió. Cada partit és una experiència única, però el de demà (avui) el vivim amb unes sensacions i uns sentiments diferents». Ahir, després de l'entrenament a Riudarenes, Àlex Granell parlava en plural, referint-se a la complicada lluita per pujar a Primera Divisió en els últims anys, però, a dins seu, i sense necessitat de verbalitzar-ho o treure pit, el migcampista gironí sap que ell, personalment, també ha suat fins a arribar a poder gaudir d'un partit com el d'aquest vespre a Montilivi. Un duel a Primera Divisió contra el Barça de Leo Messi i companyia jugant amb l'equip de la seva ciutat, l'equip de la seva vida. I, probablement, amb ell a l'onze titular del Girona i portant el braçalet de capità.

Format al futbol base del Girona, Àlex Granell va ser descartat pel club en el trànsit de cadet a juvenil. Tocava buscar-se la vida, seguir estudiant i reformular el seu camí dins el futbol, que d'entrada va seguir en el juvenil del Gironès-Sàbat. I d'allà fins ara. Una carrera a foc lent. Poc habitual en els jugadors de Primera Divisió. Millorant, a poc a poc, l'aspecte per acompanyar l'ara mediàtica «esquerra de Granell». Farners (Primera regional), Palafrugell (Primera catalana), Banyoles (Tercera), Manlleu (Tercera), Llagostera (tant a Tercera com a Segona B), Olot (Tercera), Cadis (Segona B) i Prat (Segona B) abans de tornar al Girona l'estiu del 2014 on, al costat de Pere Pons, van aprofitar les lesions i falta d'adaptació de fitxatges com Cristian Gómez i Christian Alfonso, per convèncer Machín a l'inici de temporada i fer-se un lloc. Consolidat a Segona A, ara, amb 29 anys, Àlex Granell ha fet el salt a Primera Divisió. Avui viurà un altre dia especial d'aquesta carrera cuita a foc lent. «El míster no ens ha explicat les seves intencions. No sabem si hi haurà canvis, si tornarem a jugar els mateixos... Ja veurem què passa, però està clar que si jugo serà una alegria i si, tampoc hi ha l'Eloi i faig de capità, també serà especial perquè és el Barça, un club que tenim a 100 quilòmetres, i pel qual molts hem tingut simpatia quan el veiem lluitar per guanyar lligues de campions», reconeixia ahir el gironí.

Àlex Granell coneix bé Girona, el Girona i la parròquia futbolera de ciutat. Per això, el migcampista parla amb coneixement de causa quan té clar que, a diferència «d'anys enrere» el Girona té ara el cor guanyat als gironins deixant enrere aquelles èpoques en què la gent es «decantava més per un Barça que guanyava Lligues de Campions que per un Girona que lluitava per seguir a Segona Divisió». «Ara ha canviat. Pels carrers veiem als nens amb la samarreta del Girona, i la gent gran també és molt més de l'equip que abans. Demà a Montilivi es viurà una festa i es veuran els colors blanc i vermell. Molta gent, jo diria que tot l'estadi, animarà al Girona», es mostrava molt convençut ahir al matí Granell.

El Barça arriba a Montilivi amb un ple de victòries a lliga i amb un Messi pletòric, nou gols en cinc jornades, però, Granell té clar que el Girona també tindrà les seves opcions. «Tenim armes per intentar treure alguna cosa positiva. Estem amb tanta il·lusió que no ens plantegem perdre contra el Barça», assegurava ahir el migcampista que, com s'ha encarregat de recordar Machín aquests dies, és conscient que el Barça està més acostumat a jugar tres partits per setmana que ells. Però no creu que el tema físic acabi marcant la diferència: «Quan ve un equip d'aquesta magnitud, el cap passa per davant de les cames, i la il·lusió per damunt de la fatiga. És un partit especial i ens fa il·lusió jugar contra un dels millors equips del món».

Instal·lat ja en el món del futbol professional, Àlex Granell fa temps que no va al Camp Nou com a espectador, recorda haver-hi anat fa un parell d'anys en un derbi contra l'Espanyol, però és conscient que el partit de la segona volta serà encara més complicat que el d'avui. «En un estadi de 100.000 persones ens poden impressionar més amb l'ambient, com també va passar a San Mamés, però a casa és diferent. A Montilivi, amb la nostra gent, no tenim por i quan sortim a jugar no serà diferent que en els partits contra l'Atlètic de Madrid i el Manchester City que també són grans equips i els hi vam plantar cara. Seran partits semblants i estic segur que el Girona competirà», argumentava ahir Granell, que no dubta que, un cop comenci el partit, ell i la resta dels seus companys s'oblidaran de si al davant hi ha Messi, Luis Suárez o Iniesta: «Quan comença el partit, t'oblides de qui tens al davant i intentes guanyar el partit».

El moment polític a Catalunya

En una setmana molt convulsa políticament a Catalunya i després que els dos clubs, tant Girona com Barça, s'hagin posicionat amb dos comunicats, Montilivi pot ser avui escenari de reivindicacions polítiques. I Àlex Granell no ho veu malament «sempre que es faci amb el civisme que ha estat demostrant el poble de Catalunya aquesta setmana». «Segur que hi haurà qui aprofitarà el partit per expressar l'opinió sobre el moment polític que viu el país, però si es fa amb respecte i seguint la línia amb què ho està fent el poble català aquests dies, segur que ningú es podrà queixar», va explicar Granell que, però, va recordar també que «el partit és únic i hem de gaudir del futbol».