El Girona s'entrena sense Alcalá, que jugarà infiltrat

el central arrossega problemes des de fa dos partits i ahir no es va entrenar en la sessió que el Girona va fer al matí a Riudarenes. Eloi Amagat, David Timor, Marc Muniesa i Farid Boulaya tampoc es varen exercitar i no formaran part de la convoctòria, però, en canvi, Pedro Alcalá sí que té opcions de jugar i ser titular. Pablo Machín va explicar ahir que valoren l'opció que el central jugui infiltrat. Per la seva part, el Barça es va entrenar ahir a la tarda i avui al matí farà el desplaçament fins a Girona. El primer equip blaugrana arribarà per dinar a la ciutat i descansarà a l'hotel AC Bellavista fins a l'hora del partit. Valverde ha deixat fora de la convoctòria el gironí Gerard Deulofeu i Semedo.