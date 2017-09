«Si jugarà Messi? No he fet descansar mai un jugador després de fer quatre gols»

Ernesto Valverde porta cinc victòries en cinc jornades de Lliga des que seu a la banqueta del Barça i, abans de jugar avui a Montilivi contra el Girona, va assegurar ahir que el seu objectiu és que l'equip «allargui aquesta ratxa», però va avisar que «els rivals també juguen». En aquest cas, el rival serà un Girona «extramotivat» contra el qual Valverde no pensa donar descans a Leo Messi i recuperarà Luis Suárez després que el davanter uruguaià no jugués dimecres en la golejada a l'Eibar al Camp Nou (6-1).

«Tots sabem com són aquests derbis. El Girona es prendrà el partit per anar a gaudir, per lluitar i donar-ho tot. Ells tenen marcat aquest partit al calendari i nosaltres hem de saber-lo jugar», va explicar ahir a la tarda Valverde, qui va assegurar que el «Girona està jugant bé i en el partit contra el Sevilla van estar bé tot i perdre. Els veig en un clima d'optimisme al seu voltant i amb ganes de quedar-se a la categoria». Entrant més al detall sobre el Girona, a més d'esmentar el sistema de tres centrals i dos carrilers, Valverde va destacar com l'equip de Pablo Machín intentar sempre fer una pressió molt alta i, sobretot, la seva aposta per sortit jugant des del darrere. En unes setmanes molt carregades de partits, la pregunta sobre quan descansarà Messi era obligada. Però sembla que les rotacions no afectaran l'argentí avui a Montilivi. «Un jugador que ha marcat quatre gols en un partit no acostumo a canviar-lo. De fet, això mai m'ha passat», va dir Valverde, que es va treure mèrits de sobre quan li van preguntar sobre la seva responsabilitat en el fet que Leo Messi hagi marcat nou gols en cinc jornades: «Només posar-lo de titular. La responsabilitat és seva. Jo no he pogut centrar-li cap pilota».

Finalment, Valverde no va voler entrar ahir a comentar ni la derrota del Madrid ni el comunicat del Barça sobre la situació política a Catalunya.