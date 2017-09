Machín: «Hem intentat exprimir tot el que teníem encara que al final s´ha imposat la seva qualitat»

Un cop finalitzat el partit a Montilivi va ser el torn de les valoracions dels protagonistes del partit. L'entrenador del Girona, Pablo Machín, ha assegurat que «teníem poques opcions de puntuar, però hem intentat exprimir tot el que teníem encara que al final s'ha imposat la seva qualitat».

Tot i el resultat, el sorià s'ha mostrat satisfet pel bon treball realitzat pels seus futbolistes i ha subratllat que «hem intentat desgastar el màxim el rival, però els seus dos primers gols han estat bastant afortunats, s'ha de reconèixer».

Respecte el marcatge que va ordenar que fes Maffeo a Messi, el tècnic del Girona ha destacat que «Leo no ha estat tant determinant com ho acostuma a ser en altres partits, avui no hem perdut pel seu protagonisme».