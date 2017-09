Massa Barça per tan poc Girona

No, el Girona no ha rebentat al Barça, com havia predit, endut pel to festiu que provoca un ascens a Primera, Pere Pons el passat mes de juny. Més aviat ha estat a l'inrevés. En un partit històric, però que a l'hora de la veritat no ha tingut massa història, els blaugranes s'han imposat a Montilivi amb total justíca.

Dos gols marcats per l'infortuni i un tercer de Luis Suárez han acabat amb les esperances dels més de 13.000 espectadors que han omplert el camp i també amb un equip, el local, que ha jugat lluny del seu millor nivell i al que se li han vist un munt de mancances. Tot plegat, enfosquit per un plantejament revolucionari, amb un munt de cares noves i una posada en escena amb molta menys trempera que en les anteriors cites a l'estadi.

Quan Pablo Machín va venir a dir el dimecres, després del 0-0 a Butarque, que el partit contra el Barça li feia més nosa que no pas servei i que hi hauria un bon grapat de canvis, era difícil preveure un onze amb tantes cares noves com el tècnic ha presentat aquest vespre. En el partit de l'any, del curs, o fins i tot del segle a Montilivi, Machín ha apostat per una revolució, amb set cares noves respecte Leganés, i un dibuix un pèl diferent. Primer, els noms. Homes com Bernardo, Ramalho, Portu, Aday, Douglas, Olunga, Aleix i Maffeo han aparegut d'inici deixant a la banqueta Mojica, Granell, Stuani i Borja. A més, Machín ha deixat la banqueta sense un central suplent per si les mosques, i ha decidit que Maffeo marqués Messi a l'home, prescindint del carril dret.

El resultat ha estat un Girona irreconeixible, amb més cor que no pas cap, que hi ha posat fe i ganes fins que ha arribat el 0-1. Potser massa aviat. No ha necessitat el Barça prémer l'accelerador. N'ha fet prou amb tocar i tocar; amb adaptar-se al dibuix dels locals i esperar les errades del seu rival. Per contra, els gironins hi han posat il·lusió, sobretot d'inici, però ha quedat clar que amb només això no hi havia res a fer. I això que el primer quart d'hora ha estat prou equilibrat, amb cops a banda i banda. Han començat els blaugranes, amb una passada a l'espai que ha permès a Aleix Vidal entrar a l'àrea i topar-se amb Gorka. El porter ha hagut d'aparèixer de nou dos minuts més tard; centrada llarga cap a Messi, l'argentí que la tocava amb la puntera i Iraizoz que l'atrapava.

Poc a poc, el Girona s'ha tret de sobre el domini del Barça i ha tret el cap per l'àrea rival amb un parell d'arribades amb cara i ulls. Al 10, Aleix Garcia ho ha provat des de mitja distància i només el peu d'un defensor ha evitat un mal major enviant la pilota a córner. Al 12 ha arribat la més clara. Contracop blanc-i-vermell conduït per la dreta i l'esfèrica que arribava a peus de Douglas Luiz al balcó de la gran. El brasiler ha tingut temps per pensar i etzibar una fuetada que Ter Stegen ha tret amb una mà espectacular. La pilota ha quedat morta i l'ha collit Olunga, en fora de joc, tot i que l'atacant ha enviat el seu xut al cos del porter.

Quan millor estaven els de Machín, ha arribat el 0-1. El preludi, un gran llançament de falta de Messi que Iraizoz ha enviat a córner amb una encertada estirada. En l'acció des de la cantonada és quan ha caigut el gol. Servei llarg al segon pal per l'entrada de Jordi Alba, que ho ha provat de primeres al cor de la gran. Allà, entre un niu de cames, Aday ha desviat la pilota cap a la seva porteria. Iraizoz no hi ha pogut fer res.

Gol i s'ha acabat el partit. O almenys, el primer temps. Ha adormit la pilota el Barça i el Girona s'ha apagat. Sense arribades per banda, ni tampoc amb un mig del camp poblat, l'equip local ha abusat massa de la pilotada llarga, una solución que no ha trobat bon port. Perquè fins al descans, només una rematada: al 40, en l'única internada per banda, Aday ha trobat el cap d'Olunga, que ha rematat massa alt.

A l'altra porteria hi ha hagut més acció. Sense imposar un ritme infernal, els blaugranes n'han fet prou amb tenir paciencia i buscar els espais per fer mal. Messi, això sí, ha estat bastant desaparegut. Ha caigut un munt de vegades en fora de joc i Maffeo no l'ha deixat respirar fins que ha vist la targeta groga. El 0-2 hauria pogut arribar al 33, però Iraizoz ha taponat molt bé el xut de Jordi Alba, que entrava tot sol a l'àrea. Al 35, Rakitic ho ha provat des de fora l'àrea sense fortuna i al 36, un cop de cap de Paulinho ha fregat el pal.

No hi ha hagut canvis al descans. Sí al marcador, només encetar-se el segon acte. Primer ha avisat Messi, obligant a Iraizoz a tapar el seu xut dins de l'àrea. I instants després, quan tot just s'arribava al 47, nova acció desafortunada dels gironins i nova gerra d'aigua freda. La defensa ha badat deixant que la pilota passés per banda dreta, on s'ha internat Aleix Vidal fins on ha volgut. La seva centrada, a l'interior de la petita, l'ha tocat Luis Suárez, el pal i també Iraizoz. El porter, sense voler, s'ha introduït la pilota al fons de la seva pròpia porteria.

Amb mitja hora per davant, semblava ja imposible que el Girona capgirés el marcador. Però com a mínim, hi ha posat una marxa més per intentar escurçar diferències. I l'ha tingut Olunga. El kenià, abans de ser substituït, ha connectat un cop de cap potent en un servei de cantonada que ha Salvat Ter Stegen al damunt mateix de la línia de gol. Poc després, Machín ha mogut fitxa. Ha tret un davanter corpulent com Olunga i ha apostat per la velocitat de Kayode. La resposta d'Ernesto Valverde ha estat asseure Paulinho i donar entrada a Busquets al mig del camp.

Ja amb Mojica al damunt del camp i Aday, el seu relleu, a la banqueta, el derbi ha quedat dat i beneït. Sergi Roberto ha conduït fins més enllà del mig del camp i allà s'ha inventat una passada llarga per Luis Suárez. Aquest cop no hi ha hagut fora de joc i l'uruguaià, amb molta sang freda, ha batut Iraizoz per fer pujar el 0-3 a l'electrònic.

El Barça ha decidit adormit el partit. S'ha posat a tocar, tocar i tocar, deixant pasar els minuts. Amb Busquets al camp, els de Valverde han guanyat en equilibri i han privat als gironins de tenir una pilota que amb prou feines havien vist durant una hora. Machín ha cremat totes les naus donant entrada al debutant Marlos Moreno per Maffeo. A l'instant, Douglas ha finiquitat un servei des de la cantonada amb un xut que ha marxat ben a prop del pal.

Quedaven deu minuts i, com a molt, es podía aspirar a fer el gol de l'honor. L'ha tingut Aleix Garcia al llindar del descompte, però no ha trobat porteria per poc. L'última, a peus de Messi en una falta prop de l'àrea que s'ha perdut per sobre del travesser. I res més. El 0-3 es converteix en la segona derrota consecutiva a Montilivi d'un equip, el Girona, que continua una jornada més sense veure porteria.

Fitxa tècnica



Girona FC: Iraizoz, Maffeo (Marlos Moreno, min. 78), Ramalho, Bernardo, Juanpe, Aday (Mojica, min. 69), Pere Pons, Aleix Garcia, Douglas Luiz, Portu i Olunga (Kayode, min. 60).

FC Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Umtiti, Mascherano, Jordi Alba, Rakitic, Paulinho (Busquets, 67), Aleix Vidal (André Gomes, min. 79), Iniesta (Denis Suárez, min. 79), Messi i Luis Suárez.

Gols: 0-1, Aday, en pròpia (min. 17). 0-2, Iraizoz, en pròpia (min. 48). 0-3, Luis Suárez (min. 70).

Àrbitre: José María Sánchez Martínez (comité murcià). Ha amonestat Maffeo, Aday, Kayode (Girona).

Estadi: Montilivi. 13.305 espectadors, la millor entrada de la temporada.