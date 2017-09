«Messi és gairebé impossible d´aturar, haurem d´evitar que pugui rebre la pilota»

A Delfí Geli, el president del Girona, li demanen entrades per al partit d'aquest vespre per tots els racons de Girona. Estan esgotades des de fa setmanes. No hi cap ningú més, a Montilivi. El nou derbi català contra el FC Barcelona ha aixecat una expectació enorme i l'exfutbolista, que viu la seva tercera temporada com a dirigent, ho està assaborint. La festa d'avui a Montilivi tindrà Leo Messi com a gran atractiu. Un futbolista, segons ell, «gairebé impossible d'aturar».

«La primera temporada a Primera és il·lusió, expectatives i ganes d'estar a l'alçada. A més suposa un repte i un pas endavant per a la ciutat i l'entitat. Estem a Primera per intentar que el club creixi i sigui millor», exposa l'exjugador. Un d'aquests passos endavant és poder rebre a grans equips que ja han passat per l'estadi com l'Atlètic de Madrid o el Sevilla i ara arriba el FC Barcelona a Montilivi. Tot i que en els darrers tres partits només ha sumat un punt, Delfí Geli veu bé l'equip: «Té la seva identitat pròpia, som un bloc molt competitiu i que lluita tots els partits; això és el que ens ha portat a Primera Divisió i no ho podem perdre. Posem en dificultats tots els nostres rivals i potser hem fet mèrits per treure més punts però a Primera cal rematar aquestes bones sensacions. Fins al moment ens està faltant l'encert en moments clau perquè es tradueixin en punts.

Geli és un dels diversos jugadors que al llarg de la seva carrera han defensat els colors del Girona i el Barça. Aquest vespre, Leo Messi el farà patir, per una vegada. «La veritat és que sí. Patirem amb ell però estem a Primera i sabíem que havíem de competir contra ell i contra altres jugadors i equips de gran qualitat, així que intentarem sorprendre'l i contrarestar-lo de la millor manera possible».

L'astre argentí arriba a Montilivi després de marcar quatre gols dimarts contra l'Eibar. Segons Geli «Messi és gairebé impossible d'aturar. Més que parar-lo o marcar-lo és un treball d'equip, d'evitar que rebi pilotes. El joc del Barça roda sobre la figura de Leo Messi, si l'equip aconsegueix això tindrà un avantatge per sorprendre el Barcelona».



Gironins a l'equip

El Girona no té cap Messi però, segons considera el president, «una de les nostres fortaleses és que tenim jugadors de la casa i que ara viuen un somni jugant amb l'equip de la seva terra a Primera Divisió. Enfrontar-se a Barça o Madrid suposa un gran repte per a ells com és fer gran al Girona». Un d'aquests jugadors més destacats del Girona és Pere Pons, tot un ídol a la ciutat, i ara s'enfronta a un centre del camp tan poderós com el del Barça. «Sempre és un al·licient en qualsevol equip ser de casa. Estic convençut que són els primers que volen jugar bé i sumar punts». Pons, Granell, Eloi i Muniesa posen la quota gironina al vestidor d'aquest curs.

Preguntat per quin seria el seu resultat, Delfí Geli explica que «el 2-0 el signaria ràpid. L'important és sumar punts i tant de bo aconseguim sumar-los tots tres contra el Barça, i si no patim molt millor. Això sí, hem de ser conscients que el Barça ha començat fort i serà difícil però al cap i a la fi som 11 contra 11 i amb el suport de l'afició, que segur que empenyerà molt, crec que farem un bon partit i tindrem les nostres opcions de guanyar». També va parlar d'Stuani, que viurà el seu duel particular d'uruguaians amb Luis Suárez: «coneixent Stuani, sempre està motivat, però segur que el partit d'avui és un al·licient més».