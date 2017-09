Ple històric a Montilivi: 13.305 espectadors

El primer derbi Girona-Barça de la Lliga ha dut com era d'esperar un ple històric a Montilivi. Els 13.305 espectadors que han anat al camp representen la millor entrada en molt de temps, superant els 12.000 espectadors que van celebrar l'ascens a Segona A el 15 de juny de 2008 gràcies al triomf contra el Ceuta. Aleshores la grada de preferent estava ensorrada i coberta per una lona i als gols no hi havia seients.