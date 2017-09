Machín critica que «els ho hem posat excessivament fàcil»

A cap entrenador li agrada perdre per 0-3. Tampoc a Pablo Machín, a qui quedava l'únic consol d'haver encertat amb el marcatge a l'home de Maffeo sobre Messi. El «millor jugador del Barça» i també «del món» va quedar «minimitzat»; no pas el conjunt blaugrana, que va endur-se la victòria de Montilivi per les «excessives facilitats» que els van oferir els gironins. Va justificar el munt de canvis a l'onze i es va mostrar, també, «impressionat» amb l'ambient de l'estadi, demanant disculpes a l'afició per no haver plantat més cara com en d'altres actuacions a casa.

El primer que es va preguntar a Machín va ser per què s'havia decidit prescindir de les capacitats ofensives de Maffeo per banda, sacrificant-lo a perseguir Messi allà on anés l'argentí. «Volíem minimitzar el millor jugador del Barça, el més perillós. No ha tingut la repercussió que té habitualment, però en global ens ha servit de poc. Puc estar content perquè Messi no ha intervingut ni ha fet el seu millor partit. Volíem jugar nou contra nou, però en aquest duel se'ls ha aliat la fortuna o la mala sort nostra ens ha jugat una bona passada», explicava. Va revelar que «feia temps» que es plantejava què passaria si a Messi el marqués un home, afegint que finalment es va decidir perquè «no em volia quedar amb el dubte».

Va ser l'únic aspecte, o dels pocs, que van deixar satisfet Machín, qui criticava haver-ho «posat excessivament fàcil» al rival. Va veure «bastantes ocasions» dels seus malgrat jugar contra «tot un Barça» valorant que «els hem generat algun dubte marcant-los a l'home». Però va resumir-ho tot amb una frase; una d'aquelles que deixa anar de tant en tant, quan vol deixar ben clar que, a vegades, el Girona poc hi té a fer: «Quan un equip competeix amb pistoles contra un altre que té metralletes, el normal és que guanyi el de les metralletes».

Qüestionat pel munt de canvis que va oferir l'onze, Machín es va justificar argumentant que havia apostat «pels que estaven millor», recordant que l'equip venia de jugar amb el Sevilla i a Leganés en molt pocs dies. «No estem acostumats a jugar entre setmana. Això exigeix molt i necessitem un alt nivell físic per competir en aquesta categoria», va dir. I ho va rematar: «Ens ha servit perquè tot el món participi, per anar-los veient. Tots han d'estar preparats».

Una de les novetats va ser Olunga, que va asseure a Kayode i Stuani, titulars a Butarque. «L'altre dia vam jugar un partit molt exigent i avui (ahir per al lector) volíem tenir al camp un jugador més fresc, que posés en dificultats als centrals, que dominés el cos a cos i disputés el joc aeri. Tampoc l'havíem vist fins ara, encara que tampoc era el millor partit per destacar». A banda de parlar d'una «correcta» actuació de Douglas Luiz i Aleix Garcia al mig del camp, també va refusar parlar de «falta de concentració» en els dos primers gols. «Seria molt fàcil posar aquesta excusa. El primer gol ens el fem nosaltres, en un rebuig que, de cent, noranta-nou acaben a fora. El segon, ha estat una badada. Prefereixo tenir-les amb equips que estan molt per sobre nostre que no pas amb els de la nostra lliga».



«Impressionat» amb Montilivi

Amb 13.305 espectadors, Machín va quedar «impressionat» per l'ambient. «Potser sí que m'ha sorprès una mica d'inici; la gent estava molt endollada», reconeixia, abans de demanar disculpes, en nom de l'equip, per no haver oposat més resistència. «Llàstima no haver marcat abans, o no haver deixat que el Barça trigués més a fer-nos un gol. L'afició mereix un deu. Em sap greu que no hagin pogut tenir l'esperança d'haver resistit més minuts».