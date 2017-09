El marcatge individual de Maffeo atura la ratxa golejadora de Messi

La imatge de Pablo Maffeo perseguint Leo Messi per tot el camp va marcar el partit d'ahir a Montilivi. En una poc habitual defensa individual, Pablo Machín va voler sorprendre posant Maffeo a sobre l'argentí que va poder intervenir molt menys en el joc del que ha estat habitual en aquest inici de campionat de lliga.

Si es té en compte que, en només cinc jornades de Lliga, Messi havia aconseguit anotar 9 gols, quatre d'ells dimecres passat davant l'Eibar, la feina feta per Maffeo en defensa va ser colosal. Va deixar l'argentí pràcticament sense poder desplegar el seu joc fins als minuts finals, quan el partit ja estava sentenciat. Un corcó per a Messi, el de Sant Joan Despí va quallar un dels seus millors partits com a defensa i reconeixia, al final del partit que «ha estat especial, mai havia jugat en aquesta posició ni tampoc d'aquesta manera, ho he fet el millor possible».

El derbi entre el Girona i el Barça tancava una setmana de tres partits. El Girona encarava el partit una setmana després d'haver rebut el Sevilla (0-1) i haver visitat el camp del Leganés (0-0) en la jornada intersetmanal. Només tres jugadors han participat en els tres partits des d'inici: Gorka Iraizoz, Juanpe i Pere Pons i només el porter i el central han jugat els 270 minuts, ja que el de Sant Martí Vell va ser substituït en el partit contra el Sevilla a deu minus del final.

Pablo Machín per rebre el Barça va fer set canvis respecte a l'onze que va presentar a Butarque, mantenint només Iraizoz, Juanpe, Pons i Pablo Maffeo en l'equip inicial per rebre els blaugrana, mentre que, a la segona part va donar entrada a Kayode i a Mojica, que sí que van jugar des del xiulet inicial al camp del Leganés.

De la seva banda, Ernesto Valverde també va aprofitar el partit per fer rotacions a la plantilla i, respecte a l'equip que, dimarts, va golejar l'Eibar, va introduir sis canvis, quedant només Ter Stegen, Mascherano, Paulinho, Iniesta i Messi a l'onze titular.