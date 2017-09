Quedem al Camp Nou

El primer Girona-Barça de la història, en Lliga, ja ha passat, però en quedarà el record i les emocions viscudes anit a Montilivi, i els llaços de col·laboració que van començar a estrènyer penyistes de tots dos equips. Un centenar de seguidors es van trobar a l'hora de dinar al restaurant Cross del carrer de la Creu per començar a ambientar el derbi. Tots van acabar amb ganes de més i ja estan citats per al partit de tornada, el mes de febrer, al Camp Nou. Però no es volen quedar només amb això. La Federació de penyes del Girona i els responsables de la Federació de penyes del Barça de Girona sud també volen encetar iniciatives conjuntes «en àmbit social» amb l'excusa del futbol.

«El partit és un regal, l'excusa perquè ens haguem pogut trobar i comencem a parlar de fer coses junts», explica Quim Vall-llosera, de la PB d'Arbúcies, i president de la Federació de Girona sud. Un altre membre d'aquesta penya, Martí Masachs, destaca que «soc soci del Barça i del Girona, i cada cap de setmana combino un i altre equip. Ho faig seguir tot». No és un cas únic. «Hi ha molta gent que tenia el carnet del Barça i que en els últims anys també s'ha aficionat al Girona», indica Vall-llosera. En l'acte d'ahir hi van convidar l'exjugador de tots dos equips Nieto, establert a Palafrugell. Hi veia un pronòstic incert: «en camps com el del Girona els equips com el Barça hi guanyen o hi poden perdre lligues», explicava.

Joan Rojo, de la Penya Barbero Bailongo del Girona, assegurava que «guanyar, empatar o perdre és el de menys. L'important ha sigut fer amistat amb els seguidors rivals». Quim Alegret, de la penya Saltenca, es felicitava per haver organitzat un acte «ple de germanor. Una festa total del futbol català». Aquest seguidor del Girona afegia que «ells tenen assegurada la Primera Divisió per sempre, tant de bo nosaltres ens hi puguem consolidar i això sigui l'inici d'una col·laboració en altres temes més enllà del futbol, com els socials». Per a la segona volta ja somien amb una «marea gironina» al Camp Nou. «Ningú s'ho voldrà perdre perquè, com el partit d'avui, serà històric veure el Girona allà». Alegret recorda que en temporades anteriors, a Segona A, el club blanc-i-vermell ja havia mobilitzat milers d'espectadors al Miniestadi.

Al dinar també hi van assistir el president de la Confederació mundial de Penyes del FC Barcelona, Antoni Guil, i Dani Sala, cap de penyes. «Som prop de 1.400 penyes arreu del món, organitzades en 30 federacions territorials, que s'integren a la Confederació Mundial. Un col·lectiu de 153.000 persones. Amb el Girona no hi ha rivalitat. Hi ha competència al terreny de joc i que guanyi el millor. La majoria de seguidors del Barça, jo mateix, vam celebrar l'ascens del girona a Primera per tenir-hi un altre equip català», deia Guil. Al febrer, serà l'amfitrió: «Els seguidors del Girona tindran la rebuda que es mereixen al Camp Nou, com a afició germana».