Valverde: «Amb un gol i l´entusiasme que tenia, el Girona es podia haver ficat al partit»

L'entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, va assegurar que malgrat el 0-3 assolit a Montilivi contra el Girona al seu equip li havia costat «rematar el partit». El tècnic extremeny del Barça justificava la seva argumentació amb el poc avantatge que suposava el 0-2. «El Girona amb un gol i amb l'entusiasme que tenien es podrien haver ficat» en el partit, destacava. El preparador blaugrana va explicar que no l'havia sorprès que el Pablo Machín hagués ordenat a Pablo Maffeo que realitzés un marcatge a l'home a Lionel Messi, de qui el preparador blaugrana va dir que havia vist «tranquil», però amb «un punt d'incomoditat». «Sempre esperes que pugui succeir aquest tipus de marcatges». En aquest sentit, Valverde va destacar que el marcatge a Messi va tenir «també els seus avantatges per a l'equip».

Per a Valverde, tot i que el Girona arribava amb tres partits sense marcar, el partit comportava «la seva dificultat, per l'ambient. És un nou derbi i el rival estava molt il·lusionat. Poc després de començar, hem generat ocasions de gol. Ens ha costat rematar el partit, i no volíem que el rival es fiqués en ell amb un gol», assegurava l'exentrenador de l'Athletic Club i l'Espanyol que fins que Luis Suárez no va fer el tercer gol de la nit no va respirar del tot tranquil. «En aquests partits amb un gran ambient cal jugar amb el cap i amb el cor, perquè havíem de enfrontar-nos a l'entusiasme del rival. I fins que no mates el partit sempre et pot entrar el rival en el partit i generar-te problemes», va assenyalar.

Sobre els dos canvis a la recta final, amb l'entrada de Denis Suárez i André Gomes, el preparador blaugrana va assegurar que el seu equip que no acabava de «tenir el control del partit, tot i que el Girona no ens generava gaire perill, a més d'estar molt exposat».



L'opinió de Robert

De la seva banda, el secretari tècnic blaugrana, Robert Fernández va destacar el mèrit de l'equip després de sis victòries en les sis primeres jornades i la dificultat del triomf aconseguit a Montilivi. «Mai és fàcil guanyar, però és cert que estem en una molt bona dinàmica, no és senzill aconseguir tantes victòries seguides, ja que qualsevol rival et pot portar a una situació difícil o incontrolable. El Girona ha estat molt ben plantat, però nosaltres hem fet un partit molt seriós». Per això, encara que el marcador final va ser molt ampli, Robert va destacar que «el rival ha estat fort i ens ha portat a situacions perilloses».

Robert també va analitzar el marcatge a l'home de Maffeo Messi. «No pots anul·lar un jugador com Leo, perquè és tan intel·ligent et portarà a altres parts del camp i a tenir superioritat numèrica».