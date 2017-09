El Girona porta un mes sense gol i cau al 17è lloc

El Girona tenia marcat el partit contra el Barça de dissabte com una de les grans festes que tocaria viure aquesta temporada gràcies a l'ascens a Primera. Però molt més important s'entreveu el duel de divendres (21.00, Gol) a Vigo, contra un Celta que havia començat la temporada amb dubtes i que ahir els va començar a espantar amb una convincent golejada a Eibar (0-4). Els gallecs avancen el Girona, com també ho ha fet el Getafe, amb la seva victòria (4-0) sobre el Vila-real. No es pot dir que hagi estat un bon cap de setmana per als interessos dels gironins perquè molts dels seus teòrics rivals directes en la lluita per la permanència han guanyat. El Leganés, per exemple, ho va fer al camp del Las Palmas.

La bona imatge i l'empat contra l'Atlètic (2-2) i la victòria davant del Màlaga (1-0) havien servit per fer l'inici somiat a Primera. El mes de setembre haurà servit per fer aterrar els més agosarats que ja veien l'equip a la part alta de la classificació. Un punt de dotze és el balanç que ha aconseguit el bloc de Pablo Machín en les últimes quatre jornades, perdent a Bilbao i a casa contra el Sevilla i el Barça, i arrencant únicament un empat sense gols a Leganés.

El partit de Vigo arribarà tot just abans d'una nova aturada de la Lliga per culpa dels partits internacionals de classificació pel Mundial de l'estiu que ve a Rússia. Les primeres urgències en l'aspecte esportiu toquen a la cantonada, i puntuar al camp del Celta s'entreveu obligat per no viure amb angoixa fins la represa de la competició, el diumenge 15 d'octubre, a l'estadi, davant del Vila-real. El calendari del mes que ve és també especialment delicat, amb aquest duel contra els groguets, la visita a Riazor davant d'un Deportivo que ara mateix està en descens, i amb Pepe Mel qüestionat, i el duel contra el Reial Madrid a Montilivi.

El principal motiu de preocupació ara és la manca de gol. El Girona no marca des que Alcalá batés el porter del Màlaga el 26 d'agost al minut 28. Des d'aleshores, no ha sigut capaç de batre ni l'Athletic, ni el Sevilla, ni el Leganés ni el Barça. Un total de 422 minuts de sequera que no s'han resolt ni amb Stuani d'única referència, ni amb l'uruguaià al costat de Kayode, ni amb Olunga, ni amb aquests dos darrers actuant plegats.