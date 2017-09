El partit més mediàtic del Girona

El Girona ha estat notícia aquest cap de setmana gràcies a la visita històrica del Barça a Montilivi. Mig centenar de mitjans van ser acreditats per a l'ocasió. Més, fins i tot, que en el partit de l'ascens de la temporada passada contra el Saragossa.

La premsa esportiva va destacar, sobretot, el marcatge que va fer Pablo Maffeo sobre Leo Messi durant els 78 minuts que el carriler va estar al terreny de joc. José María Rodríguez de Marca destaca que «Messi es va mesurar a la seva ombra, Maffeo, que el va perseguir per tot el camp en un marcatge individual d'una altra època». Però no només la premsa esportiva destaca el marcatge de Maffeo. El titular de La Vanguardia va ser «Montilivi no disfruta de Leo Messi» i el periodista Roberto Rodríguez detalla que «el millor jugador del món va patir un ferri i exitós marcatge individual de Pablo Maffeo, que va ser capaç de desquiciar-lo». En una de les seves claus, l' Ara també diu que «la maniobra va portar-se fins al límit: persecucions per tot el camp i el carriler esquivant qualsevol participació ofensiva». Ramon Besa, a El País, escrivia: «El Barça resol sense angoixes, per més que el 10 estigués sota una marca personal intensa, i gràcies als errors de pàrvuls del Girona».

Tot i així, el gran marcatge del jove català sobre l'astre argentí no va impedir la victòria del Barça. Però els mitjans també coincideixen en el fet que el Barça no va brillar i li va costar emportar-se els tres punts malgrat i el 0-3 final. Com exposa Natàlia Arroyo de l' Ara «durant moltes fases del primer temps, al Barça li va costar trobar profunditat», però també expliquen que els blaugrana no van patir: «El Barça, per la seva part, sòlid, ordenat i amb l'ideari esculpit en les botes de cada jugador, no patia», deia el cronista d' Sport Iván San Antonio.

També diuen que el conjunt de Pablo Machín va tenir mala sort encaixant dos gols en pròpia porta, el primer d'Aday i el segon de Gorka Iraizoz, tots dos en jugades molt desafortunades i que això va condemnar el conjunt local. Santi Giménez de l' As va afirmar que «dos gols en pròpia porteria fomenten la derrota dels locals».

La diferència entre Girona i Barça també es va fer evident en el terreny de joc, i els mitjans ho van voler transmetre alabant el gran esforç que van fer els jugadors del Girona durant tot el partit. Gabriel Sans de Mundo Deportivo va exposar que «lluny d'abaixar els braços, impulsat per una afició que degustava cada minut de partit, el Girona se'n va anar a buscar el gol que se li negava desde feia més de tres partits i mig».

L'altra gran notícia que van destacar els mitjans és el gran ambient de Montilivi, que va fer goig animant el seu equip, però també va fer palesa la situació que viu Catalunya en aquestes últimes setmanes. Així, la premsa, sobretot la general, destaca com l'afició, tant culers com gironins, van manifestar-se a favor del dret a decidir. «L'estelada va ser el símbol que va brillar en l'esdeveniment, en absència del futbol de qui enlluerna normalment quan té la pilota als peus», destacava La Vanguardia. En canvi, l' Sport deia que «Gironins i blaugrana barrejats entre família i amics, sense cap mena de fractura social van seguir el partit. Puigdemont, president de Catalunya i exalcalde de Girona, ahir a la llotja i rebut com un heroi, n'és la millor mostra».

No només els mitjans nacionals van destacar l'enfrontament entre el Girona i el Barça. Els mitjans internacionals també se'n va fer ressò. Un d'ells va ser la televisió nacional de Kènia, la NTV Kenya, que va destacar el debut del kenià Michael Olunga, com a titular en un partit d'alt nivell a la Lliga Santander.

La premsa esportiva internacional com L'Equipe també va destacar el partit històric de dissabte entre Girona i Barça. En aquest cas, la notícia estava feta absolutament en clau blaugrana, però per un dia, el Girona havia sigut portada i notícia global.