Quique Cárcel defensa les rotacions de Pablo Machín

El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, defensa les rotacions que va introduir dissabte el tècnic Pablo Machín per rebre el Barça. Titulars fins ara indiscutibles com Borja Garcia, Stuani i Granell es van quedar a la banqueta, sense cap minut, i es va donar l'oportunitat a futbolistes menys habituals, com Douglas Luiz, Olunga, Aleix Garcia i Marlos Moreno. «L'equip va competir bé. Hi ha un punt de sort que a vegades t'ajuda i va acompanyar el Barça, van jugar més tranquils després del primer gol i quan a l'inici de la segona part es van trobar amb el segon», subratlla.

Cárcel diu que «durant la temporada l'entrenador anirà canviant coses perquè les diferències a la plantilla són poques, hi ha qualitat, i vol que tothom estigui ficat al grup. En una setmana de tres partits és lògic que hagués donat algun descans perquè a més divendres que ve tornem a jugar al camp del Celta».

Sobre els quatre partits sense veure porteria que ja acumula el Girona, el director esportiu va dir que «els gols sempre preocupen. és el més complicat d'aconseguir». En aquest sentit va afegir que «l'equip ha generat força ocasions per haver-ne fet més» i recorda que davant del Barcelona «en van caure 3,4 o 5 davant d'un rival al qual és molt difícil crear-li perill».

La plantilla gironina va fer ahir un entrenament postpartit i avui tindrà jornada de descans. L'activitat esportiva tornarà demà, ja amb la vista posada al duel contra el Celta de divendres a Balaídos. Mentretant caldrà estar atents a l'estat físic d'Alcalá, baixa contra el Barça, i Muniesa, que pateix una lesió muscular.