Les estrenes pendents

Pablo Machín és un tècnic poc amant dels canvis i dels revolucions. Més aviat conservador. «Si quelcom funciona, per què tocar-ho?» ha dit més d´un cop. Aquesta màxima l´ha dut a terme fins a l´extrem des que va arribar aquí tant pel que fa a la manera de jugar (5-3-2) com a l´hora de fer pocs canvis als onzes titulars. Aquesta temporada, el tècnic sorià seguia la seva tònica habitual durant les primeres jornades, però dissabte passat contra el Barça i després d´una setmana de tres partits, va sacsejar completament l´onze titular. Fins a set novetats hi va introduir Machín que, a més a més, va ordenar a Maffeo un marcatge a l´home a Leo Messi una arma que feia molts i molts anys que no es veia a Montilivi. L´alineació revolucionària i els canvis a la segona part, ja amb el partit dat i beneït, que va plantejar Machín contra el FC Barcelona van permetre el debut aquesta temporada de dos jugadors blanc-i-vermells més: Jonas Ramalho i Marlos Moreno. Tant el defensa basc com l´atacant colombià encara no s´havien estrenat fins ara i davant el Barça van tenir els seus primers minuts del curs. Amb Ramalho i Marlos Moreno ja estrenats, només resten quatre futbolistes de la primera plantilla perquè facin el seu debut oficial amb el Girona aquesta temporada. Són Eloi Amagat, Yassine Bounou, Farid Boulaya i David Timor. El porter marroquí és l´habitual suplent de Gorka Iraizoz, mentre que Eloi Amagat –amb diversos problemes físics als primers partits– i el franco-algerià encara no han entrat a cap convocatòria. El migcentre de Carcaixent, de la seva banda, va arribar del Leganés amb una lesió al peu de la qual continua recuperant-se i encara no ha estat a disposició del tècnic.

A la tercera jornada de Lliga, després d´empatar amb l´Atlètic, la victòria contra el Màlaga i perdre a Bilbao, el Girona l´equip que menys jugadors havia utilitzat. Machín havia alineat tan sols 16 homes. Tres jornades després, el número d´efectius utilitzats s´eleva ja als 20. I és que en aquesta darrera setmana tan atapeïda, Machín va donar l´alternativa a Aleix Garcia, Olunga, Ramalho i Marlos Moreno en els partits contra el Sevilla i el Barça. El derbi davant els d´Ernesto Valverde va suposar les estrenes de Ramalho, com a titular, i també de l´extrem colombià que va tenir els seus primers minuts a la segona part.

Amb aquests quatre debuts, el Girona ha deixat de ser l´equip que menys jugadors fa servir de la categoria. Ara, amb els 20 homes utilitzats, el conjunt de Machín és el 15è equip de Primera Divisió que menys jugadors ha alineat (20). Els mateixos que el Girona han fet servir el Barça i el Celta mentre que els únics que n´han aprofitat menys són l´Eibar, l´Atlètic de Madrid i el Betis (19), el Getafe (18) i el Llevant (17).

Iraizoz, l´únic intocable

Mentre Marlos Moreno és fins ara el futbolista que menys ha jugat en aquestes primeres jornades (11 minuts), l´altra cara de la moneda és Gorka Iraizoz. El porter navarrès és l´únic jugador de la plantilla gironina que ha disputat tots els minuts de Lliga fins ara (540). Els problemes físics de Pedro Alcalá i Marc Muniesa en els últims partits i la suplència de Bernardo a Leganés han deixat l´ex de l´Athletic com l´únic jugador del Girona que es manté intocable per a Machín. Això sí, el central colombià, juntament amb Pere Pons, Portu i Kayode són els únics futbolistes de camp que han participat en les sis jornades de Lliga disputades fins ara. Bernardo només s´ha perdut una hora de joc al camp del Leganés però va participar en el partit de Butarque per culpa de la lesió de Muniesa. Els únics minuts que ha deixat de jugar Pere Pons van ser els últims 11 contra el Sevilla en què va ser substituït per Kayode. El partit de dissabte passat contra el Barça va ser l´únic que Portu va completar sencer. El murcià havia estat substituït abans contra l´Atlètic, el Màlaga, l´Athletic Club i el Sevilla mentre que a Leganés va ser suplent. De la seva banda, malgrat haver tingut molt poca presència quant a minuts, Larry Kayode forma part d´aquest selecte i reduït grup de jugadors que han participat en tots els partits de Lliga fins ara disputats. El davanter nigerià cedit pel Manchester City acumula tan sols 164 minuts repartits contra l´Atlètic (6), Màlaga (9), Athletic Club (25), Sevilla (11), Leganés (83) en la seva única titularitat fins ara, i Barça (30).