Carles Planas està preparat per jugar «al màxim nivell» quan se'l necessiti

El lateral Carles Planas va declarat ahir que es troba «al cent per cent» després de superar unes molèsties que l'havien deixat fora de les convocatòries del tècnic del Girona, Pablo Machín, els últims partits de lliga. Després de la sessió preparatòria d'ahir a Riudarenes, Planas va explicar que ja pot exercitar-se i que està disposat a afrontar «al màxim nivell» els minuts de què disposi.

El futbolista, que fins al moment només ha jugat els dinou minuts que va disputar en el partit contra l'Atlètic de Madrid, podria tornar a les convocatòries per al partit de divendres contra el Celta de Vigo. Carles Planas va admetre que aquest enfrontament serà «especial» per a ell perquè si entra a la convocatòria podrà tornar a la que va ser «casa seva» les últimes tres temporades.

«Tinc moltes ganes d'aportar des de dins del camp i estic molt il·lusionat de poder retrobar-me amb antics companys i amics», va afegir el futbolista. En referència al pròxim rival de la lliga, el lateral va remarcar que el Celta de Juan Carlos Unzué proposa el mateix estil futbolístic que quan l'entrenador era Eduardo Berizzo. «És un equip al qual li agrada molt jugar amb la pilota, amb un estil semblant al Barça. Els seus punts forts són la pressió i la constància», va detallar.

Un punt de dotze

Planas també es va referir a l'estat de forma de l'equip, que només ha sumat un punt dels últims dotze: «Això és una carrera de fons. No hem de desesperar-nos per haver sumat pocs punts en aquest últim tram. La lliga dura molts mesos i hem d'estar mentalitzats que els resultats arribaran».

En l´entrenament del Girona d´ahir encara hi cuejava el marcatge individual de Pablo Maffeo sobre Leo Messi en el partit de dissabte entre els blanc-i-vermells i el Barça. Segons Carles Planas, va ser «simplement una estratègia per frenar un gran equip i el millor jugador del món».