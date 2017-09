El Girona torna a obrir l'aixeta per fer-se soci

A l'estiu el Girona no va obrir la porta per fer-se soci a tots els titulars del carnet GIRONA FANS, va tallar al número 1.821, però, ara en un nou període que s'allargarà fins al 23 d'octubre, el club permetrà abonar-se als FANS que van des del número 1.822 i 2.523 (els dos inclosos). Una bona resposta dels GIRONA FANS en aquesta nova fase permetria arribar al Girona a la històrica xifra de 9.000 abonats just després del primer gran ple amb el nou aforament de l'estadi de Montilivi dissabte passat en el partit contra el Barça.