Alcalá, Planas i Boulaya viatgen a Vigo; Granell i Muniesa són baixa

Àlex Granell no ha entrat a la convocatòria de 20 jugadors que aquest migdia el Girona ha fet pública. El migcampista no s'ha entrenat durant tota la setmana i està descartat per "una lesió muscular", tal i com ha revelat el tècnic Pablo Machín. "La seva evolució marcarà quina és la disponibilitat", ha afegit. Tampoc viatjarà Marc Muniesa, baixa ja contra el Barça i que segueix a la infermeria. Sí que ha entrat en una llista per primer cop aquesta temporada Farid Boulaya, mentre que Carles Planas hi torna un cop superada una lesió que l'ha tingut de baixa durant l'últim mes.

De l'estat físic dels seus futbolistes i també d'altres aspectes ha parlat durant prop d'un quart d'hora Machín, en una roda de premsa en la que s'ha tornat a mostrar "preocupat" per la falta d'encert del seu equip, a banda d'elogiar el Celta d'Unzué, a qui coneix molt bé per la seva etapa al Numància. "Ve d'un bon resultat i ha esvaït els dubtes que podia haver generat al principi. Practica un futbol vistós i estic segur que l'afició es divertirà", ha analitzat, després d'admetre que el conjunt gallec no li fa "por", sinó "respecte".

Sobre els mals resultats del Girona, amb un punt de dotze, ha reconegut que "és normal que quan no es guanya apareixen els dubtes", però ha volgut treure ferro a tot plegat: "És evident que no guanyem ni marquem gols. Però fer-ho costa, sobretot a Primera. La part positiva és que estem en el camí d'aconseguir-ho i hem de seguir així".