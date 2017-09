El Girona obre la porta als fans per fer-se abonat i arribar als 9.000

Després de veure com Montilivi rebentava per veure la visita del Barça dissabte passat (13.305 espectadors), el Girona s'ha decidit a tornar a obrir l'aixeta dels abonaments. L'objectiu és doble: arribar als 9.000 abonats i millorar les afluències en la resta de partits de Lliga. Per aquest motiu, el club va obrir ahir un nou període per aq què els titulars del carnet Girona Fans puguin fer-se abonats i tenir el seu seient fix. En aquest sentit, després que a l'estiu s'obrís la porta lleugerament a l'entrada de 1.821 Fans ara el club permetrà que els titulars del carnet de fan que van des del número 1.822 fins al 2.523, ambdós inclosos, puguin donar-se d'alta també com a abonats. El procediment s'haurà de fer de forma presencial a les oficines de Montilivi. El període per donar-se d'alta com a abonat finalitzarà el proper 23 d'octubre.

El Girona va explicar en un comunicat al seu lloc web que aspira a arribar als 9.000 abonats amb aquesta nova campanya per a 600 fans. D'aquesta manera, i sense que el Girona hagi donat encara cap xifra concreta d'abonats, els números diuen que actualment s'estaria al voltant dels 8.400. Una bona resposta dels fans en aquesta nova fase permetria arribar al Girona a la històrica xifra de 9.000 abonats just després del primer gran ple amb el nou aforament de l'estadi de Montilivi dissabte passat en el partit contra el FC Barcelona.



Sessió a Riudarenes

D'altra banda, l'equip continua preparant el partit de demà a Vigo i ahir va exercitar-se a Riudarenes. Granell està descartat i Muniesa té més que complicat poder ser-hi. En principi Pedro Alcalá hauria d'estar a punt així com Farid Boulaya. En canvi, Eloi Amagat segueix arrossegant molèsties.