Aleix Garcia: «L'estil de Guardiola i el de Machín són diferents»

Abans de donar el «sí» definitiu al Girona, aquest últim estiu, Aleix Garcia va tenir una xerrada amb Pep Guardiola a Manchester. Li va dir que a Montilivi l'esperava una «bona oportunitat» i el d'Ulldecona no s'ho va rumiar massa. Tot i la seva inexperiència a Primera i una joventut evident, va decidir aprofitar al màxim una cessió d'una temporada. De moment, les coses no rutllen com hauria desitjat (acumula 113 minuts repartits en un parell d'aparicions), però tampoc es queixa. Al contrari. Ahir, un cop acabada la sessió de Riudarenes, Aleix va parlar d'ell, de la situació de l'equip i també va comprar la idea de futbol que tenen Josep Guardiola i el seu actual tècnic, Pablo Machín.

«Sabia que venia a un equip que juga molt bé, que té un entrenador amb les idees ben clares. De moment m'he quedat fora bastants cops i només em queda seguir treballant per guanyar-me una oportunitat», reflexionava, abans de confessar que tot i les poques estones que ha tingut ha pogut comprovar que «a Anglaterra el joc és molt més físic, s'abusa de la pilotada i del contracop. Aquí hi ha més possessió, un joc que em beneficia». També va comparar llavors l'estil de joc del City i del Girona bastant-se en els sistemes dels seus entrenadors. «Són sistemes bastant diferents. L'any passat vaig jugar aplicant un estil i ara, un altre. Els futbolistes estem per això, per adaptar-nos al que ens demani sempre el tècnic».

Va parlar també del delicat moment que viu l'equip, sense guanyar ni marcar des de fa un mes. «Les sensacions són bones», va dir tot i els resultats, admetent que la falta de punteria «no ens preocupa» perquè, segons ell, els davanters ja «demostren» als entrenaments que «tenen gol» i tot l'equip «treballa» en la bona direcció perquè les victòries arribin. S'espera que sigui avui, en el que considera un partit «molt important» a Balaídos. «Guanyar aportaria molta tranquil·litat al vestidor. Trencaríem una mala dinàmica de resultats i podríem encarar l'aturada per les seleccions sense tanta pressió com si es perdés», va valorar.