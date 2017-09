«A Balaídos hi anem sense cap por però sí amb tot el respecte del món»

Por? Això mai. No hi és aquesta paraula al diccionari de Pablo Machín. Ja pot anar a Balaídos i jugar contra un Celta que ve de guanyar per 0-4 l'Eibar. És igual que el seu Girona hagi estat quatre jornades sense guanyar ni marcar. De por, gens ni mica. «Res em fa por. Si vaig així, ja li estem donant un avantatge al rival abans de començar», va respondre quan se li va preguntar per si la golejada dels gallecs l'espantava. Va ser ahir, durant la roda de premsa prèvia al partit que disputaran avui els gironins. «Anirem amb tot el respecte del món, com fem contra qualsevol altre equip de Primera. El Celta ve d'un bon resultat, ha esvaït els dubtes del principi i ha demostrat que pot fer un bon futbol i que està capacitat per guanyar a qualsevol», valorava, abans de rematar-ho amb un «serà difícil».

Uns minuts abans que entrés a la sala de premsa, el club havia fet pública una llista de convocats amb 20 futbolistes i sense Àlex Granell. Machín es va afanyar a explicar-ho. «Viatgem més dels habituals perquè tenim l'opció d'anar-hi tots. Hi ha jugadors que està bé que vinguin amb el grup; d'altres surten d'una lesió i s'ha de veure a quin nivell estan. I n'hi ha que arrosseguen alguna molèstia i cal valorar-los. Crec que s'ha de fer grup i que tots els que estan més o menys sans es desplacin», deia, abans de valorar l'estat de Granell. «Ha tingut un problema muscular. La seva evolució determinarà quan podrà tornar amb el grup», es va limitar a dir, encara que va ser més incert amb el també lesionat Muniesa: «Mai se sap quan tornarà. Quan hi ha algú a la infermeria sempre me n'oblido fins que el torno a veure al camp».

Va admetre que hi ha «possibilitats de tornar» a apostar pels futbolistes de les primeres jornades i per un dibuix «bastant definit» com ha demostrat fins ara, encara que «sempre hi pot haver variants». Sense donar cap pista, va manifestar que «no crec que l'equip difereixi gaire del que fem habitualment».

També va analitzar el moment que viu l'equip, quart per la cua després d'un mes per oblidar, sense cap victòria ni un gol a favor. «Les derrotes sempre generen més dubtes que les victòries, com és evident. Almenys, la línia de treball la tenim clara, sense dubtes. Això és un avantatge per a nosaltres. Tant de bo estiguem tot l'any en la posició que tenim ara. Ens alguns moments estarem per sota i en d'altres, que esperem que siguin molts, per sobre. El que està clar és que la línia de treball no ha de canviar», deia, per afegir també que «no hi ha res il·lògic en el que s'està produint. És evident que no guanyem ni marquem, però tot això és molt complicat de fer. Hem demostrat que estem complicats per competir contra qualsevol i estem en el camí de subsanar-ho».

Cal posar-hi remei amb resultats i també amb gols. Un problema que «preocupa» Machín. «M'encantaria marcar una de cada tres ocasions. Arriben més que els rivals, però marquem menys que ells. Això és la falta d'encert. I l'encert el porta l'actitud, la confiança i també la qualitat. És clar que no som els millors, tot i que tenim clar que hem de seguir generant ocasions».