A balaídos a sumar i a recuperar sensacions

Després d'un inici amb molts dubtes tant en el joc com, sobretot, en els resultats, el Celta de Vigo afronta el partit amb la confiança que els ha de donar la contundent victòria de l'ultima jornada a Eibar. A priori l'equip de Juan Carlos Unzué està pensat per poder lluitar entre els deu primers de la lliga i no per la part baixa. L'ex tècnic blaugrana va arribar a Vigo per substituir Eduardo Berizzo amb la idea de mantenir el futbol ofensiu i de qualitat que ja han estat demostrant els gallecs en les últimes temporades. El Celta ve de disputar fa uns mesos la semifinal de l'Europa League davant el Manchester United, per tant tenim davant un equip molt experimentat tan a la lliga espanyola com en competicions internacionals.



Control i possessió. Li agrada a Unzué que el seu equip sigui protagonista del joc i tingui el control del partit. Tot i disposar de jugadors diferents de quan estava al Barça amb Luis Enrique, la seva idea de futbol continua en la mateixa línia: l'equip combina des del darrere i intenta elaborar les jugades a la zona de creació. Defensivament Hugo Mallo per la dreta i Johny per l'esquerra s'han consolidat com a laterals, al centre de la defensa els minuts se'ls han repartit el banyolí Andreu Fontàs, Sergio Gómez i Gustavo Cabral. El Celta voldrà sortir amb pilota des del darrere, el Girona haurà d'estar molt bé en la pressió alta, segurament en aquest aspecte podem trobar una de les claus del partit. Si els gironins mantenen el ritme i la intensitat per poder anar a buscar al seu adversari, i salten de la seva zona per tal d'intentar recuperar la pilota, poden portar molts problemes al Celta. Al mig del camp Daniel Wass aporta molt de treball i recorregut, segurament l'acompanyaran Jozabed Sánchez i l'eslovac Satnislav Lobotka , un dels fitxatges que està gaudint de la confiança de l'entrenador i que ha participat en els sis partits disputats fins ara.



A tenir en compte. Ofensivament l'equip disposa de recursos, com que els agrada tenir la possessió els jugadors d'enllaç i de perfil més atacant en surten beneficiats. Els futbolistes de bandes i sobretot el davanter Maxi Gómez tenen capacitat per crear perill, són jugadors amb qualitat tècnica i que entren en joc contínuament. Caldrà controlar a Iago Aspas, un jugador desequilibrant en les accions individuals, ràpid i decisiu en molt partits. Pot jugar en qualsevol de les posicions de la línia de finalització, també de segon punta, per darrere del davanter centre. En punta jugarà l'uruguaià Maxi Gómez. El davanter ha arribat a Vigo per marcar diferències en la finalització, i per ara està en bona forma, ja ha fet quatre gols en les primeres sis jornades. Els tres centrals gironins hauran de vigilar en tot moment la mobilitat dels atacants i les arribades des de segona línia d'Aspas, Jozabed i Lobotka, en un altre partit a fora on els carrilers poden fer més de laterals que no d'extrems.



Atents a l'estratègia. L'entrenador del Celta ja era l'encarregat de preparar les accions a pilota aturada quan estava al Barça. L'equip gallec també executa molt bé les accions d'estratègia, on disposa de molts recursos. Aquesta temporada ja ha marcat diversos gols així. Avui s'enfronten dos equips que són especialistes en sorprendre al seu adversari tan en les accions de córner com de faltes frontals i laterals. En cas que el partit es mantingui igualat un fet decisiu i diferencial per poder avançar-se en el marcador poden ser aquests tipus de jugades, cal augmentar la concentració per poder-les defensar bé i millorar la qualitat tècnica en la centrada i la rematada per poder fer gol.



Tornar a ser el Girona. Després d'una setmana molt dura on s'ha aconseguit un punt de nou possibles els jugadors que entrena Pablo Machín han d'esforçar-se per recuperar les sensacions que van mostrar en les dues primeres jornades de campionat. L'equip ja ha demostrat el que pot fer, cal recuperar el ritme de joc, el treball col·lectiu, la intensitat i la concentració. En aquests últims quatre partits no s'ha pogut fer cap gol, toca buscar l'equilibri defensa- atac; cal ser forts defensivament, compactes, sòlids, agressius, contundents i expeditius. S'ha de tornar a construir l'equip des de la solidesa defensiva, quan costa fer gols un dels objectius ha de ser no encaixar. L'altre concepte que cal potenciar són les transicions en atac, a partir de la recuperació de pilota l'equip ha de ser més vertical. Hi ha dues maneres d'atacar; de forma estàtica quan l'adversari està organitzat i al contraatac a partir de recuperar ràpid i aprofitar els espais lliures que deixa el rival. El Girona ha de poder sorprendre de les dues maneres. Per poder atacar contra la defensa ordenada s'ha de millorar la velocitat de pilota, l'amplitud, la profunditat, la precisió en les passades i les accions tècniques. Tot i això avui si l'equip pressiona bé també pot disposar d'ocasions de contraatac, aquí la presa de decisions i la bona execució tècnica també ha de servir perquè els davanters puguin tenir les ocasions per poder marcar. Serà important no perdre de vista el partit, poder estar dintre durant els noranta minuts, després de diversos partits anant darrere el marcador avui marcar primer pot ser sinònim de victòria. La dificultat apareixerà si el Celta s'avança en el marcador i l'equip no sap estar tranquil per poder remuntar. Puntuar a Balaídos torna a ser necessari per poder agafar aire i guanyar en estabilitat, ja que arriba una nova aturada de quinze dies.