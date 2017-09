Una Copa amb el Llevant

L'eliminatòria de Copa del Rei entre el Girona i el Llevant s'hauria de resoldre per penals si es repetissin els resultats dels dos últims precedents, els que es van donar la temporada passada a Segona. A Montilivi van guanyar els locals per 2-1; al Ciutat de València el triomf també es va quedar a casa pel mateix resultat. Ahir la fortuna va voler que els dos equips que van pujar el curs passat directes a Primera s'hagin de veure les cares en els setzens de final de la Copa, en una setmana, la del 23 al 29 d'octubre, on l'equip de Machín tindrà tres partits en set dies per obra i gràcia del ditxós calendari.

Tal com està programat, fins ara, el Girona haurà de visitar Riazor el dilluns 23 per enfrontar-se al Deportivo en Lliga. Això invalida que l'anada de la seva eliminatòria de Copa sigui el dimarts 24 i, pràcticament, també, el dimecres 25, i se l'hauria de situar el dijous 26. Aquí s'entraria en un altre conflicte. El següent rival en lliga és el Madrid i l'altre setmana juga Lliga de Campions al camp del Tottenham. La lògica diu que la visita dels blancs a Montilivi hauria de jugar-se el dissabte 28, però sembla impossible si el Girona només dos dies abans rebia el Llevant. LaLliga ja va advertir que els horaris de la jornada 9 estaven a l'aire en funció del sorteig de Copa i no seria descartable que es modifiqui el Deportivo-Girona, que podria passar perfectament al divendres 20 d'octubre. Aquella jornada el Llevant rep el Getafe el dissabte 21 al migdia (13.00). Amb aquests moviments el partit de Copa es podria jugar el dimarts 24 o el dimecres 25 sense problemes, i el Girona-Madrid, el dissabte 28.

El Llevant, que manté a la banqueta Juan Ramón López Muñiz, està protagonitzant una bona arrencada a la lliga, novè amb 9 punts després de dos triomfs (Vila-real i Reial Societat), tres empats (Deportivo, Madrid i València) i una única derrota (contra el Betis en la darrera jornada). L'exdefensa del Girona Ivan López continua a la plantilla, com també el golejador Roger, ara de baixa per una greu lesió que el tindrà apartat dels camps fins al gener.

De la resta d'enfrontaments, l'Alabès, que el passat curs va donar la sorpresa i va disputar la final, iniciarà el seu camí en la competició contra un altre Primera, el Getafe, en el que suposarà el retorn del tècnic José Bordalás a Vitòria després d'ascendir-los a Primera el 2016.

Entre els aparellaments amb equips de Segona destaca el derbi andalús que disputaran el Cadis i el Betis, amb la tornada al Benito Villamarín. Fins a Tenerife es desplaçarà l'Espanyol, que visitarà a l'anada l'estadi Heliodoro Rodríguez López. L'exdavanter del Girona Longo, també amb passat espanyolista, es retrobarà amb un dels seus exequips. Els altres aparellaments amb equips de Segona són el Numància-Màlaga, Saragossa-València i Valladolid-Leganés.