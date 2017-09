Maffeo és convocat per la selecció espanyola sub21

El seleccionador espanyol sub21, Albert Celades, ha inclòs novament Pablo Maffeo en la convocatòria per al partit de classificació per l'Eurocopa del proper 10 d'octubre contra Eslovàquia. Celades ha donat una llista de 24 jugadors de la qual diumenge dia 8 en cauran 4 futbolistes. Maffeo ja va ser convocat per la selecció sub21 en l'anterior cita però una lesió muscular va fer que en causés baixa. D'aquesta manera i si no pateix cap contratemps avui a Vigo, Maffeo s'incorporarà a la concentració i podria tenir l'oportunitat de debutar.