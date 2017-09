Renéixer on va començar tot

Hi ha moments en què el millor és aturar-se, agafar aire i deixar-lo anar amb calma i tranquil·litat. No voler anar de pressa, pensar en tot abans d'actuar. I mirar enrere per buscar temps millors. Un consell que li aniria de meravella al Girona, ennuegat com ell sol. Va començar el campionat fregant l'excel·lència, esprement al màxim les seves limitades virtuts i, sobretot, sorprenent. Va causar sensació. Però tan aviat com va pujar, el pastís es va desinflar. Va ser tocar les peces i fer quatre invents, que l'engranatge es va encallar. A la sòlida defensa se li han començat a obrir fuites i en atac, la falta de punteria ha anat in crescendo fins a límits desesperants. Tal és el descosit, que en un mes tan sols s'ha sumat un punt de dotze i no s'ha marcat ni un gol, deixant l'equip al llindar del precipici. Bon moment per aturar-se, per reflexionar. Per renéixer, també. Tornant als orígens. S'entén així, perquè Machín es deixarà estar de romanços i apostarà per un onze el més semblant possible al de l'inici. Però també perquè el Girona juga avui (21.00 hores/GOL) a Balaídos, allà on va començar tot aquella tarda d'agost del 2008. El dia que va sumar-hi la seva primera victòria al futbol professional amb un 0-1 que ha quedat per sempre en la història del club.

Viatja avui l'expedició blanc-i-vermella i ho fa amb quatre jugadors descartats. Marc Muniesa, Àlex Granell, David Timor i Eloi Amagat s'han quedat a casa per lesió. La resta, 20 futbolistes, han entrat a la llista. Fins i tot Farid Boulaya, a qui només se l'ha vist el dia que el van presentar i en els entrenaments que el club permet l'entrada. Que no són gaires. Torna Carles Planas, descartat les últimes jornades per lesió; en cas de jugar, s'enfrontaria així al seu exequip.

Un cop més, i com sol ser habitual cada setmana, Machín donava ben poques pistes durant la prèvia sobre qui farà jugar avui a Balaídos, però el que es preveu és que aquesta vegada no faci invents com fa uns dies contra el Barça. Iraizoz seguirà una jornada més sota pals, mentre que el trident de centrals el formaran Alcalá, Bernardo i Juanpe. El canari, a l'esquerra, suplirà per segona setmana el lesionat Muniesa. Maffeo, aquest cop sense l'obligació de perseguir a ningú en concret, actuarà per la dreta. L'esquerra fa pinta que se la quedarà Aday, com en les jornades inicials. Al mig, a Pere Pons el secundarà amb molta probabilitat Aleix Garcia. Borja García, un dels més entonats de l'equip quan ha jugat, tornarà a l'onze i cal veure qui l'acompanyarà. Si Machín aposta per un sol punta, com sembla que passarà, Stuani serà la referència i un pèl per darrere l'uruguaià el tècnic hi situarà Portu o fins i tot Douglas Luiz, que va rendir a un bon nivell l'últim dissabte.

Radoja encara no

El 0-4 que el Celta va sumar fa uns dies al camp de l'Eibar ha donat ales a l'equip d'Unzué, que arriba a la cita d'avui amb la moral reforçada i també amb una única baixa. Nemanja Radoja ahir es va entrenar amb el grup un cop superada una entesitis al seu genoll dret que li ha fet perdre's els últims quatre partits del seu equip, però no entrarà a la convocatòria i la seva reaparició s'ajorna fins després de l'aturada per seleccions. «Les seves sensacions són bones al llarg dels últims dies i podrem comptar amb ell al cent per cent després del cap de setmana vinent», va dir Unzué del serbi.