El Deportivo guanya i avança el Girona a la classificació

La victòria d'aquest migdia del Deportivo de la Corunya contra el Getafe (2-1) permet el conjunt gallec sumar 7 punts i avançar el Girona a la classificació. D'aquesta manera, el que semblava un punt d'allò més positiu ahir a la nit a Balaídos contra el Celta (3-3) podria acabar sent insuficient als gironins per a acabar aquesta jornada fora del descens. Que el Girona arribi a l'aturada de seleccions a la zona calenta dependrà dels resultats de demà de l'Eibar i el Las Palmas, que en cas de puntuar tots dos, farien caure els blanc-i-vermells en descens. Ara bé, tant bascos com canaris tenen partits complicats ja que visiten el Vila-real i el Barça respectivament.