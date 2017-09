El gol de Portu acaba amb la sèrie negativa sense veure porteria de 432 minuts

Se n'havia parlat molt durant tota la setmana dels maldecaps del Girona amb el gol. També la passada en què ni contra Sevilla ni Leganés hi va haver maneres de marcar malgrat gaudir de bones oportunitats per a fer-ho. Contra el Barça, Ter Stegen va deixar la seva porteria a zero i a San Mamés en la tercera jornada, els gironins es van mostrar inofensius de cara a porteria. Quatre partits sense estrenar el caseller havien convertit el gol en el gran maldecap del Girona. Els de Machín no veien porteria des que el gol d´Alcalá havia donat els tres punts contra el Màlaga. En total 432 minuts sense que l'afició podés celebrar cap diana. Ahir, el Girona només en va necessitar 10 per a donar una alegria als seus. Va ser Portu que va rematar una centrada de Mojica per fer l´1-1 i deixar la sèrie negativa per a l´oblit.

Veure Machín lamentar-se al final dels partits contra Leganés, Sevilla o Barça del que els arribava a costar fer gol, s´havia convertit en una tònica habitual les darreres jornades. Ahir però, l´equip va veure la porteria gegant i no només va acabar amb la sequera sinó que va fer tres gols. La mala sèrie va començar a San Mamés. El Girona se les prometia felices després de l´empat contra l´Atlètic (2-2) i de superar el Màlaga (1-0). A San Mamés però, el Girona tot i controlar el joc i oferir bones sensacions no va inquietar la porteria d´Herrerín. Contra el Sevilla, Portu i Stuani van tenir aproximacions però va ser Granell qui va tenir el gol a les seves botes amb un penal al m.90. El llançament però es va estavellar al travesser (0-1). La sequera aniria a més a Butarque en un partit en què el Girona va tornar a topar amb el travesser, en una rematada de cap de Juanpe a la sortida d´un córner. Tot això, el punt a Leganés va servir per a trencar la sèrie de dues derrotes consecutives. Ara bé, la ratxa s´allargava més de 300 minuts.

Contra el Barça malgrat trepitjar sovint l´àrea de Ter Stegen, els gironins no van gaudir d´ocasions clares tret d´un parell de xuts des de fora de Douglas Luiz i Aleix Garcia i d´un cop de cap forçat d´Olunga. El Girona afegia 90 minuts més a la ratxa sense veure porteria (422). I finalment, malgrat la boira, el sol va sortir ahir a Vigo. Arribant des del darrere, Portu va posar el peu avançant-se Jonny per a empènyar al fons de la porteria de Blanco una centrada de Mojica. Per fi, el malson s´havia acabat. 432 minuts que donarien pas a dos gols més, els de Stuani i Juanpe.



Stuani, amb 4 targetes

El davanter uruguaià va veure ahir la seva quarta targeta groga de la temporada i és a només una de la suspensió. Stuani ha estat amonestat contra Atlètic, Athletic, Leganés i Celta. Juanpe i Bernardo en tenen tres.