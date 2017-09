Machín «Hem estat efectius; el punt és molt bo i merescut»

Pablo Machín va marxar refet ahir de Balaídos. Després de sumar només un punt en els darrers quatre partits, l'empat sumat ahir sobretot de la manera amb què va arribar (gol de Juanpe al minut 85), va deixar un gran regust de boca a l'expedició gironina. També al tècnic que va reconèixer al final del partit que el punt «era molt bo i merescut» malgrat lamentar no haver estat encara més fins de cara a porteria. «Hem estat molt efectius i fins i tot podríem haver fet més gols. La llàstima és que n'hem fet tres i no hem guanyat. Si això passa, un equip com nosaltres ho té força difícil», explicava al final del partit. El sorià va destacar que el Girona havia jugat sense cap mania «de tu a tu» a tot un Celta, per ell, un «súperequip» amb «súperjugadors».

A Machín no el va sorprendre el primer quart d'hora desbocat en què es van veure quatre gols. «Ha estat una bogeria de partit. Hi ha hagut desajustaments, errades però també algun mèrit. Nosaltres hem estat molt valents i ells ens han fet mal en el joc interior buscant les esquenes», detallava. El de Gómara tenia clar que el seu col·lega i excompany a la banqueta del Numància, «buscaria alternatives perquè sabia que els pressionaríem a dalt». « Ha estat un partit entretingut per a l'espectador però per a fer perdre els nervis als entrenadors», confessava.

El punt permet el Girona respirar una mica a la classificació a l'espera del que faci avui el Deportivo de la Corunya i demà el Las Palmas i l'Eibar. En aquest sentit, Machín va assegurar que el Girona «ha ofert millors sensacions i ha fet més mèrits que els punts que diu que tenim la classificació». En aquest sentit, Machín va voler subratllar la capacitat del Girona d'insistir i no rendir-se mai. Una virtut que va amb l'equip des que ell és a la banqueta. «L'ADN segueix impregnant l'equip. Sempre som ambiciosos i anem a dalt. Ho hem intentat amb Olunga i Kayode», va dir.