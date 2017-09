Pablo Maffeo és convocat per la selecció sub-21 per jugar contra Eslovàquia

Pablo Maffeo és la gran novetat a la convocatòria per al partit de classificació per l'Eurocopa contra Eslovàquia que la selecció espanyola sub21 disputarà el proper 10 d'octubre. El seleccionador espanyol Albert Celades va donatr una llista de 24 jugadors de la qual diumenge dia 8 en cauran 4 futbolistes. Maffeo ja va ser convocat per la selecció sub21 en l'anterior cita però una lesió muscular va fer que en causés baixa. Ara, Maffeo s'incorporarà a la concentració i podria tenir l'oportunitat de debutar.

Després d'aquesta jornada, la competició a Primera Divisió s'atura fins d'aquí dos caps de setmana degut a la disputa de partits de seleccions. En el cas del Girona, Maffeo s'afegeix a Yassine Bounou, Michael Olunga i Cristhian Stuani que també han estat convocats pel Marroc, Kènia i l'Uruguai, respectivament per disputar partits FIFA. El Girona no tornarà a la Lliga fins el diumenge 15 d'octubre contra el Vila-real.