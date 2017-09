Unzué «És difícil generar perill a un equip que es replega com el Girona»

Juan Carlos Unzué, entrenador del Celta de Vigo, va afirmar després que el Girona s'endugués un punt de Balaídos que al seu equip li toca «seguir millorant» per trobar «l'equilibri necessari». El tècnic navarrès, molt qüestionat pels resultats i un estil que no acaba de convèncer a l'afició va elogiar el bon dispositiu defensiu del Girona. «No és fàcil generar perill a un equip que es replega com el Girona», va dir. «Són molts gols en contra, necessitem trobar aquest equilibri per rebre menys gols, sobretot menys dels que marquem nosaltres», va comentar el tècnic, que va afegir que «els estats d'ànim i els resultats» també els condicionen. Unzué va justificar el canvi del central banyolí Andreu Fontàs per Roncaglia a la segona part perquè «no podíem aturar la velocitat de Portu i del seu lateral (Maffeo). Pel que fa al gol de Juanpe al minut 85, l'entrenador navarrès va recordar que el Celta ja havia patit «la mateixa decepció contra el Getafe i la Reial Societat».