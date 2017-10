Alcalá serà operat avui del turmell dret i estarà entre sis i vuit setmanes de baixa

Problemes per a Pablo Machín. Si bé és cert que el Girona no ha informat de cap termini de baixa oficial, la realitat és que el tècnic sorià perdrà Pedro Alcalá entre sis i vuit setmanes. El central murcià passa avui per la sala d'operacions de l'Hospital General de Catalunya per solucionar un problema al turmell que fa força temps que arrossega i que li ha impedit competir amb normalitat i sense molèsties en aquest primer tram de temporada. A Alcalá se li farà un tractament de cirurgia artroscòpica per corregir la síndrome de la cua de l'astràgal que pateix al turmell dret. El club i el jugador han optat per decidir-se a operar aprofitant que la competició s'atura quinze dies pels compromisos internacionals FIFA. D'aquesta manera, conscients que el termini de recuperació és d'unes 6 o 8 setmanes, Alcalá en guanyarà dues sense perdre's cap partit.

L'absència per lesió d'Alcalá suposa un bon maldecap per a Machín. El de Mazarrón ha estat indiscutible per al sorià i només s'ha perdut els partits contra el Barça i el Sevilla precisament per aquestes molèsties. La més que probable recuperació imminent de Muniesa pot atenuar la gravetat de la lesió del murcià. El central de Lloret de Mar es va lesionar muscularment al camp del Leganés i no va poder jugar davant Barça i Celta de Vigo. Amb les dues setmanes de coll que té per endavant sembla probable que arribi en condicions de jugar contra el Vila-real d'aquí a dos diumenges. La baixa de Muniesa i Alcalá ha coincidit amb el bon moment d'un Juanpe que ha estat titular les darreres quatre jornades (Sevilla, Leganés, Barça i Celta). El canari ha complert en defensa i s'ha incorporat amb molt de perill en atac. Tant és així que a Vigo va fer el gol de l'empat al minut 85 (3-3) i a Leganés va estavellar un cop de cap al travesser.

Machín haurà d'anar amb compte amb la gestió dels centrals ja que a banda de la baixa d'Alcalá haurà de vigilar les targetes de Bernardo Espinosa que, amb la que va veure a Balaídos divendres ja en suma tres i és a dues de la suspensió. I és que sense Alcalá i amb Muniesa pendent de l'alta, Machín només diposa de Bernardo, Juanpe i Ramalho disponibles. De la seva banda, Timor, l'altre futbolista que pot actuar a l'eix de la defensa continua recuperant-se de la seva lesió en un dit del peu.