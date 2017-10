El moment més dolç de Juanpe

Juanpe Ramírez va arribar l'estiu de la temporada passada sense fer gaire fressa, rescindit del Granada després d'un any de cessió al Valladolid. Venia amb un bon cartell a Segona A però tenia la missió de fer oblidar Florian Lejeune. La missió no es presentava senzilla, ja que el retorn de Jonas Ramalho i l'arribada de Pablo Marí suposaven una ferotge competència per un dels tres llocs de central. Els altres dos estaven reservats a Kiko Olivas i Alcalá. Tanmateix, Pablo Machín hi va confiar amb els ulls tancats des del primer moment i el va fer indiscutible. Només una lesió en una costella durant un entrenament el va apartar un parell de mesos de l'equip d'octubre a desembre. Un any després res sembla haver canviat. Les seves prestacions i bona feina durant els entrenaments segueixen enamorant Machín, que hi torna a confiar a Primera Divisió. I això que una lesió muscular li impedís poder realitzar la pretemporada amb normalitat. Això li va suposar perdre's les tres primeres jornades però entre la saturació de partits i la lesió de Marc Muniesa Juanpe ha ficat els dos peus a l'onze titular. Tant és així que ja són quatre les jornades que és titular de manera consecutiva (Sevilla, Leganés, Barça i Celta). Li ha costat però, als seus 26 anys, Juanpe ha arribat a Primera i confia allargar-hi la seva estada «tant com sigui possible». Divendres passat a Balaídos va ser protagonista destacat de l'empat en fer el tercer gol dels blanc-i-vermells (m.85). «Estic satisfet de ser a l'onze perquè vol dir que se't valora la feina de tota la setmana. També estic molt content en l'aspecte col·lectiu, que és el més important», deia ahir Juanpe al final de la sessió d'entrenament a Riudarenes. El premi a l'esforç de molts anys al planter del Las Palmas, entre Tercera i Segona B, i d'haver de tornar a la categoria de bronze amb el Racing de Santander, perquè no tenia lloc al primer equip canari està recollint els seus fruits. «Ara que soc on soc, penso molt en els anys de Segona B. Espero que no s'aturi i que duri el màxim possible», diu.

La competició a Primera Divisió s'atura aquest cap de setmana per culpa dels partits internacionals de seleccions. La feina al Girona però no i ahir l'equip va reprendre els entrenaments a Riudarenes. Juanpe va explicar que aquests quinze dies d'aturada serviran «per corregir tot allò que no vam fer bé a Vigo» i perquè «la infermeria es vagi buidant». En aquest sentit, Juanpe recorda que en el partit a Balaídos «en els deu primers minuts semblava que el Girona fos l'equip local perquè anàvem com bojos a atacar». El central va confessar que a la mitja part, Machín els va calmar. «Ens ho va fer veure i vam estar molt més junts i tancats a la segona part». El punt sumat és «positiu» i més en un camp «on pocs equips en trauran» per a Juanpe però no té regust «de victòria» perquè és només un. En aquest sentit, el canari recordava que «els rivals van puntuant i és l'hora que nosaltres siguem els de sempre i comencem a sumar de tres en tres a Montilivi».



Sessió a Riudarenes

D'altra banda, Machín va dirigir ahir el primer entrenament de la setmana. Ho va fer ja sense Michael Olunga, Yassine Bounou i Cristhian Stuani, concentrats amb les seves seleccions pels partits internacionals d'aquest cap de setmana però encara amb Pablo Maffeo que no marxa fins avui amb l'espanyola sub21. Van treballar al marge del grup encara Àlex Granell, Eloi Amagat, Marc Muniesa, Borja García i David Timor, a més a més dels dos porters del Peralada lesionats José Aurelio Suárez i el noruec Christian Kjetil Haug.