La transcendència del calendari

Deia Pablo Machín en una entrevista en aquest mateix diari a mitjan agost que encara no havia tingut temps de mirar-se el calendari. Que li havia arribat a través d'amics i coneguts que l'inici feia pujada. Ell no va voler fer cas de tot plegat, argumentant que, com sol fer sempre, es centrava en el partit immediat. Els consellers del sorià no anaven gens mal encaminats. El calendari no és traïdor. Té la seva trascendència. L'ha tastat el Girona, però també d'altres equips. Als que han patit haver-se d'enfrontar a rivals capdavanters, com és el cas dels gironins, els ha tocat el rebre. No hi ha volta de full. Aquells que s'han vist les cares contra més conjunts que a dia d'avui ocupen les quatre primeres places (Barcelona, Sevilla, València i Atlètic de Madrid, per aquest ordre), n'han sortit més mal parats. Li ha passat al Girona, que té el descens, però també a algun altre rival directe en la lluita per la permanència.

Hi ha 20 equips a Primera i només tres d'ells ha jugat contra tots o gairebé tots els conjunts de les quatre places capdavanteres, les que donen accés a disputar la temporada vinent la Lliga de Campions. El que més ha rebut ha estat el Las Palmas. Els canaris s'han vist les cares amb tots quatre equips de dalt. Tots. El balanç ha estat un 0 de 12. Derrotes contra València, Atlètic, Sevilla i també Barça. L'ha perjudicat fins al punt de ser dissetè, amb 6 punts, els mateixos de les places de descens. També s'ha vist perjudicat per una situació similar el Màlaga, cuer de Primera amb només 1 punt de 21 possibles i amb el seu tècnic, Míchel, penjant d'un fil. Els andalusos han perdut contra l'Atlètic de Madrid, València i Sevilla; els falta encara enfrontar-se al Barça, un partit previst pel dia 21 d'aquest mateix mes.

Contra tres rivals de Champions també ha hagut de jugar el Girona. El botí ha estat una mica millor, però només una mica. N'ha tret un punt, el que va sumar en la jornada inaugural davant l'Atlètic a Montilivi (2-0). En canvi, derrotes a l'estadi amb el Sevilla (0-1) i Barcelona (0-3). Això tampoc l'ha ajudat a escalar massa posicions. Els de Machín són setzens amb 6 punts i a tocar de la zona de perill. De la part alta, als gironins els toca jugar-se les garrofes amb el València. Un partit que encara trigarà en arribar: serà el primer del 2018.

Per si les mosques, Machín farà bé de mirar-se el calendari que ve durant aquestes setmanes que té d'aturada. Si ho fa, veurà que, de moment, segueix fent pujada. No tan pronunciada, però força. Perquè durant aquest mes d'octubre i el vinent, novembre, només hi haurà un dels sis propers rivals que actualment ocupa la meitat inferior de la classificació: Deportivo (15è). La resta, estan situants en desè lloc o per sobre: Vila-real (9è), Reial Madrid (5è), Llevant (10è), Reial Societat (8è) i Betis (6è).