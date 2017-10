Pere Pons, l´únic supervivent

El Girona torna avui a la feina, després d´aturar-se ahir, amb la vista posada al partit contra el Vila-real, que no arribarà fins el diumenge 15 (16.15) perquè aquest cap de setmana no hi ha lliga pels partits de seleccions. De tots els jugadors que té Pablo Machín a l´equip només n´hi ha un, Pere Pons, que hauria participat en el darrer precedent contra el primer equip groguet. Es va donar el 15 de setembre de 2012 i va acabar amb victòria gironina per 2-0 gràcies als gols de Benja i Jandro, de penal, a la segona part. El migcampista de Sant Martí Vell va jugar la darrera mitja hora. Rubi el va fer entrar per Juanlu quan el marcador ja era d´1-0. En aquella plantilla també hi havia Eloi Amagat, que continua a l´equip, però no va ser convocat.

Aquella temporada, la 2012/13, a Segona A, el Girona es va quedar a les portes de l´ascens, eliminat per l´Almeria a la final del play-off. Van pujar directes l´Elx i el Vila-real, i els gironins, quarts a la classificació, van haver-se de conformar amb la promoció. I això que tota la temporada havien lluitat de tu a tu amb els grans favorits per intentar fer el salt directe, fins que una recta final de campionat molt fluixa els va treure les opcions: després de guanyar l´Alcorcón (3-2) remuntant un 0-2 en 45 minuts, el Girona va flaquejar a Montilivi contra un Xerez ja descendit (2-4) i precisament a Vila-real, en el partit de tornada (4-1), castigat per les badades defensives i del porter Dani Mallo. A El Madrigal Pons i Eloi van entrar a la convocatòria i el segon va tenir 10 minuts, suplint Felipe Sanchón.

Quan va venir a Girona aquell desembre de 2012, feia 20 anys de la darrera visita del primer equip groguet a l´estadi. Havia sigut en la lligueta d´ascens 1991/92 per ascendir a Segona A, que es van endur els groguets per davant dels gironins, el Linense i el Salamanca. Allò va canviar les trajectòries dels dos clubs: uns van arribar a Primera i a competicions europees, fins i tot la Champions, i els altres van acumular anys a Tercera, Primera Catalana i Segona B fins que el 2008 van tornar a la categoria de plata. A Segona A s´hi van retrobar després del descens dels groguets la campanya 2011/12.

Bruno Soriano i Trigueros són els supervivents d´aquell Vila-real que va venir a Montilivi per últim cop. Els dos van ser titulars a l´estadi i a la tornada, el primer va sortir a l´onze i el segon va tenir minuts a la segona part. El dia 15 els dos equips es retrobaran de nou, en un Montilivi que ja havia acollit, a banda de la promoció del 1992, la de 1997, també d´ascens a Segona, que també va somriure a l´equip groguet.