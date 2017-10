Iraizoz és el quart porter que més pilotes atura de tota la Lliga

Un dia abans de jugar a Balaídos, la setmana passada, a Pablo Machín se li preguntava per Gorka Iraizoz i si creia que el porter, vist el que s'havia vist fins llavors, podia donar un rendiment més elevat del que havia ofert en els primers partits del campionat. El tècnic, políticament correcte, va elogiar la carrera i experiència del navarrès però sí que és cert que no va amagar que, com passa amb tots els altres jugadors que té al vestidor, li agradaria rebre una mica més d'ell al camp. No semblava cap toc d'atenció, sinó una constatació que vol a tota la plantilla endollada i que és dels que detesta l'elogi fàcil perquè el futbolista en qüestió s'acomodi. Iraizoz és cert que ha sortit a la fotografia en més d'un gol encaixat, però va ser precisament a Balaídos on va demostrar que, tot i l'edat, encara fa bé allò que sap fer: evitar gols. Tot i la paràbola de Wass, el cert és que el seu repertori d'intervencions va ser suficient per evitar una derrota a Vigo. Cap novetat per a un dels porters que més pilotes atura de tota la Primera Divisió.

No ocupa el Girona la part alta de la classificació. Ni de bon tros. Tampoc els integrants de la seva plantilla ho fan en els diferents rànquings estadístics que hi pot haver. Gols, minuts, passades, assistències, targetes... En la majoria d'aquestes taules, els blanc-i-vermells comencen a treure el cap una mica avall. Però, si més no, allà hi són. Sobretot Iraizoz. Ja no només perquè el navarrès és un dels futbolistes de Primera que ho ha jugat tot fins ara (630 minuts), sinó també pel que fa a les intervencions. És el quart porter que més pilotes atura de tot el campionat. Tot i haver rebut 11 gols i ser el 13è a la classificació d'un Zamora que lidera Marc-André Ter Stegen (Barça), el blanc-i-vermell suma 24 parades en 7 jornades (més de 3 per partit). Iguala amb Vicente Guaita, del Getafe, i només el superen tres homes: Roberto Jiménez del Màlaga (30 aturades), Pau López de l'Espanyol (30) i Leandro Chichizola del Las Palmas (32). Treu el cap també el de Pamplona al capdavant del rànquing de minuts jugats. Els ha disputat tots 630 i en total són 33 els jugadors que com ell no s'han perdut ni un sospir d'aquest campionat.

En d'altres apartats ja costa més trobar algun futbolista del Girona si es mira cap amunt, encara que en l'aspecte golejador, Christian Stuani més o menys està prou ben posicionat després de tornar a marcar a Vigo divendres passat. L'uruguaià, ara concentrat amb la seva selecció, ha anotat 3 gols. És el novè màxim realitzador de la Lliga, bastant enrere del pitxitxi Leo Messi, que en duu 11. A l'argentí del Barça el segueixen Simone Zaza del València (6) i, amb 5, Cédric Bakambu del Vila-real i Maxi Gómez del Celta.

Stuani també és un dels líders del vestidor gironí pel que fa als xuts. N'ha comptabilitzat 10 en els 6 partits que ha jugat (només s'ha perdut el derbi amb el Barça a Montilivi). En termes generals, és el 22è que més dispara de tota la Lliga. No sorprèn veure que, de nou, és Messi l'encarregat de liderar aquesta particular classificació, però sí amb quina xifra ho fa. Si Stuani ha xutat 10 vegades, Leo Messi ho ha fet 47 cops. Una barbaritat.

Pel que fa a les pilotes recuperades, aquest àmbit el domina Pere Pons, amb 42, una dada que li permet ser el 19è de tot el campionat. Molt més per davant hi ha el migcampista del València Dani Parejo, amb 63 recuperacions, una vintena més que el de Sant Martí Vell. Stuani és qui més xuta i Pons qui més recupera, però quin dels jugadors del Girona és el que més passades ha fet fins ara? Es tracta d'Àlex Granell, a dia d'avui lesionat i absent contra el Barça i Celta. Tot i això, acumula més passades que ningú al planter blanc-i-vermell, amb 247. Ara bé, és a anys llum del futbolista que més ho ha fet aquesta temporada a la Primera Divisió, un cop disputades 7 setmanes. És Asier Illarramendi, de la Reial Societat. El de Mutriku (Biscaia), en suma 519, deixant enrere Koke Resurrección de l'Atlètic de Madrid (460 passades) i també al blaugrana Ivan Rakitic (459).