Douglas Luiz, «adaptat i feliç» a Girona i seguit pel seleccionador brasiler

Que el Manchester City pagui 13 milions d'euros per un jugador de 19 anys ha de voler dir per força que li ha vist que quelcom d'especial; de diferent. És el cas de Douglas Luiz, el jove brasiler que el club citizen va fitxar a l'estiu i ha cedit al Girona aquesta temporada. En la primera aventura fora del seu país, lògicament li està costant adaptar-se a l'equip i, sobretot a l'estil de joc que es practica al futbol europeu. Tot i això, i malgrat que fins ara només ha estat titular contra el Barça Douglas Luiz va acumulant minuts. De fet, tan sols s'ha quedat sense jugar contra l'Atlètic i el Sevilla. En aquest sentit, el potencial i la projecció que té el futbolista fan que el seleccionador brasiler, Tite, el tingui a la seva agenda amb vistes a una convocatòria per la canarinha absoluta. En aquest sentit, Tite ha revelat que va ser a Girona amb els seus assistents, l'exblaugrana, Sylvinho i Cleber, per veure Douglas en directe i que el brasiler «es va espantar». «És jove i va sorgir de Vasco. Fem aquests seguiments. Ell té temps i l'oportunitat truca a la porta», deia. Tite va explicar que té el bloc de jugadors que seran a Rússia 2018 definit i que només li resten tres places vacants a una de les quals opta ell.

Maffeo, confirmat