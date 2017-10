Douglas Luiz, «adaptat i feliç» a Girona i seguit pel seleccionador brasiler

n Que el Manchester City pagui 13 milions d'euros per un jugador de 19 anys ha de voler dir per força que li ha vist que quelcom d'especial; de diferent. És el cas de Douglas Luiz, el jove brasiler que el club citizen va fitxar a l'estiu i ha cedit al Girona aquesta temporada. En la primera aventura fora del seu país, lògicament li està costant adaptar-se a l'equip i, sobretot a l'estil de joc que es practica al futbol europeu. Tot i això, i malgrat que fins ara només ha estat titular contra el Barça Douglas Luiz va acumulant minuts. De fet, tan sols s'ha quedat sense jugar contra l'Atlètic i el Sevilla. En aquest sentit, el potencial i la projecció que té el futbolista fan que el seleccionador brasiler, Tite, el tingui a la seva agenda amb vistes a una convocatòria per la canarinha absoluta. En aquest sentit, Tite ha revelat que va ser a Girona amb els seus assistents, l'exblaugrana, Sylvinho i Cleber, per veure Douglas en directe i que el brasiler «es va espantar». «És jove i va sorgir de Vasco. Fem aquests seguiments. Ell té temps i l'oportunitat truca a la porta», deia. Tite va explicar que té el bloc de jugadors que seran a Rússia 2018 definit i que només li resten tres places vacants a una de les quals opta ell.

El futbolista, mentrestant, es troba «feliç» a Girona. «Les sensacions són molt bones. Diuen que tinc talent i qualitat per ser aquí i per això he arribat a Primera. Ara vull ajudar l'equip a mantenir-se». Douglas Luiz troba positiu que tot li estigui passant «molt depressa» a la seva vida. «Tot està anant molt de pressa. Fa quasi només un any que soc professional. Com més ràpid vagi tot, millor. L'hi agraeixo molt a Déu», deia ahir després de l'entrenament de Riudarenes. El 12 blanc-i-vermell reconeix que li està costant una mica adaptar-se a l'estil de joc de la lliga espanyola perquè al seu antic equip jugava amb més llibertat. «Al Vasco actuava més avançat, més lliure. Aquí s'ha de defensar molt més i aquest no és el meu fort. El meu és jugar amb la pilota al peu». Tot i això, Douglas Luiz hi treu importància. «Els estils del Brasil i d'aquí són diferents però no deixa de ser futbol. L'important és tenir la pilota. Sense, és més difícil, perquè no tens l'explosió per jugar».



Maffeo, confirmat

D'altra banda, Maffeo va ser confirmat per Albert Celades a la llista final de la selecció sub21 per jugar dimarts a Eslovàquia.