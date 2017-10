Una victòria per agafar moral

El Girona s'ha imposat aquesta tarda al Montpeller francès en un partit amistós que s'ha disputat al camp de Riudarenes, un escenari que habitualment acull una part dels entrenaments de l'equip blanc-i-vermell. Amb les baixes dels internacionals (Stuani, Bounou, Maffeo i Olunga) i sense els lesionats Granell, Alcalá, Borja i Muniesa, el tècnic Pablo Machín ha tret d'inici l'onze més competitiu possible, deixant a la banqueta algun dels joves del filial i també a Farid Boulaya, que s'ha presentat tard a la cita.

L'efectivitat d'un i altre bàndol ha estat clau en els primers quaranta-cinc minuts. Molt més afinat ha estat el Girona, diferint de la versió que sol oferir a la Lliga, on li costa un munt veure porteria. Avui, amb ben poques arribades ha fet molt de mal davant la porteria defensada per Pionnier. Ja als tres minuts, en un córner botat des de la dreta, Marlos s'ha avançat als seus defensors i ha rematat al fons de la xarxa des de l'àrea petita.

Si els gironins han estat letals en la primera arribada, molt menys encertats han estat els francesos. Dues ocasions consecutives ha tingut el Montpeller i en cap d'elles va cantar victòria. Al minut 11, Sio ha executat una falta i només la mà de Gorka ha evitat el gol. En l'acció següent, Ikoné s'ha colat a l'àrea, ha superat la sortida del porter per alt però l'esfèrica ha sortit llepant el pal.

La resposta del Girona ha tornat a ser contundent. Douglas ha robat la pilota a tres quarts de camp; els jugadors del Montpeller demanaven falta permetent que el brasiler, sense pressió, cedís la pilota a l'espai.Ha connectat a la perfecció amb Portu, que ha rematat per fer el 2-0.

Han seguit els gals a la seva, buscant qualsevol errada en defensa dels blanc-i-vermells, però desencertats al davant. Com al 28, quan Sio ha rebut una assistència llarga i Gorka, molt atent, ha pogut refusar de nou el perill. Emmig del setge del Montpeller, nova clatellada dels de Machín. Marlos ha iniciat la jugada al seu propi camp, l'ha obert pel mig cap a Douglas; aquest l'ha cedit per Portu i l'esfèrica ha acabat a la banda dreta, en possessió d'Aday. El vallesà l'ha penjat al cor de la petita i allà, Marlos, ha aparegut del no-res per fer pujar el 3-0. El Montpeller, que venia d'empatar contra tot un Mònaco aquest cap de setmana, era clarament superat però ha pogut maquillar el marcador abans del descans quan Sio ha marcat a porta buida al 38.

Més s'han acostat els francesos a l'electrònic quan, al 62, Sambia ha batut Iraizoz amb un gran llançament de falta que ha deixat clavat a Gorka Iraizoz. Quedava encara mitja hora i el partit estava d'allò més obert. Si al primer acte el Girona encara ha trenat alguna jugada amb cara i ulls, l'equip no ha paït massa bé el pas pels vestidors i se l'ha vist apagat i molt imprecís. L'entrada de Boulaya per Portu no ha ajudat gaire a millorar aquesta versió.

Machín ha mantingut el seu dibuix, però ha donat entrada a joves del filial com Diaby i Paik; aquest últim, que ha entrat per Planas, ha ocupat el carril esquerre. Tret d'alguna giragonça de Boulaya, el partit s'ha travat i ha estat bastant ensopit, amb el Montpeller buscant l'empat i els gironins defensant com podien. A falta de menys de deu minuts, Douglas Luiz ha disposat d'una bona acció per sentenciar el matx. Ho ha provat des de fora de l'àrea, però ha xutat per damunt del travesser. Molt més clara l'ha tingut Aday al 85. Ha fet una paret amb Aleix Garcia per quedar-se sol dins l'àrea. Un pèl escorat, però tot i així ha xutat. Ho ha fet massa creuat i l'esfèrica ha llepat el pal. Ha estat l'última, abans del xiulet final.