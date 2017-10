Guanyar sempre és benvingut

Es tractava simplement d´un partidet d´entrenament però encara que fos així, sempre ve bé guanyar. I més quan a la Lliga el triomf es resisteix. El regust és encara més bo si, a més a més, el triomf és davant d´un rival d´entitat com el Montpeller, 13è classificat de França i campió de Lliga el 2012. De punts però, el 3-2 d´ahir no en dona cap. Ara bé de conclusions positives se´n poden extreure algunes com ara que Marlos Moreno –autor de dos gols– pot ser útil com a davanter i que Aleix Garcia i Douglas Luiz veuen el futbol igual i poden establir una bona societat.

Era un bon moment perquè els homes amb menys participació a la Lliga ensenyessin a Machín que mereixien més minuts. De seguida, Marlos Moreno es va encarregar de demostrar que no se li ha oblidat marcar. El colombià només va necessitar quatre minuts per enviar al fons de la porteria una pilota que li va caure als peus després d´un córner servit per Aleix Garcia. En una primera part de màxima efectivitat, el davanter colombià tornaria a veure porteria abans de la mitja part després de culminar, tot rematant una centrada d´Aday, un contracop espectacular iniciat per ell mateix al mig del camp. Entremig, el Girona veuria com el Montpeller gaudia de tres clares ocasions mitjançant Sio i Ikoné. Entre Gorka Iraizoz i la mala punteria dels davanters francesos no van marcar. El ­Montpeller posava en dificultats un Girona que, tot i això, se situaria amb un clar avantatge amb el segon gol de Marlos (3-0, m.37). Abans, ­Portu havia ampliat el marcador en aprofitar una gran assistència filtrada de Douglas Luiz (m.19).

Un minut després del 3-0 de Marlos Moreno, el Montpeller va reduir distàncies gràcies a un rematada a plaer de Sio a què no hi va poder fer res Iraizoz. La diana dels francesos va agafar relaxat un Girona que amb el 3-0 ja veia la feina feta i no comptava que el Montpeller podia reaccionar. Així seria perquè al començament de la represa, els francesos reduïrien encara més distàncies i es ficarien de ple al partit gràcies a un llançament de falta directa de Sambia. A diferència de la primera part, en què Aleix Garcia i Douglas Luiz aconseguien combinar amb facilitat amb Portu i Marlos Moreno, a la represa el Girona va desaparèixer completament. Tant al mig del camp com també en atac. Kayode feia la guerra pel seu compte i Marlos Moreno no entrava en joc. Boulaya -que va arribar tard al partit- ho intentava pel seu compte a còpia de recursos tècnics tan vistosos com poc productius.

Als darrers minuts el Girona va despertar i van gaudir d´un parell d´ocasions clares per sentenciar el partit. La primera la va desaprofitar Kayode, que en comptes de rematar directament va cedir a ­Boulaya i un defensor va evitar el seu xut. L´altra va arribar ja gairebé amb el partit acabat, a través d´una bona jugada individual d´Aday que, després de fer una paret amb Pere Pons, va rematar un pèl massa creuat.