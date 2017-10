Esperant data per al Girona-Madrid

D'aquí a poc més de vint dies, en el primer cap de setmana de Fires, el Girona rebrà el Madrid en el segon i últim dels grans, en majúscules, partits que viurà Montilivi en el curs de la seva estrena a Primera Divisió. Però, ara com ara, el Girona encara no ha començat a vendre entrades. Ni tan sols ha fet públics els preus. I no és un problema de manca de previsió del club. Simplement que el Girona no pot posar entrades a la venda d'un partit que no sap quin dia ni a quina hora es jugarà. La confirmació aquesta mateixa setmana que el Girona rebrà el Llevant en Copa el dijous 26 d'octubre, a dos quarts de nou del vespre, va obrir la porta a pensar que, per pura lògica, el Girona-Madrid es jugaria el diumenge 29, diada de Sant Narcís. No es poden programar mai dos partits amb només 48 hores de diferència i, per tant, si Girona i Madrid tenen Copa el dijous (els madrilenys juguen a Fuenlabrada a dos quarts de deu del vespre) no es poden enfrontar dissabte a Montilivi. Ho han de fer el diumenge. Fins aquí tothom d'acord. Però, falta una cosa: la confirmació per part de la LFP. El Girona esparava tenir-la el passat dilluns, a tot estirar dimarts, però es va anar endarrerint i fonts de La Lliga parlaven que els horaris d'aquella jornada sortirien el mateix dia que els dels emparellaments de Copa. I dijous només van sortir els de la Copa. Entre d'altres, el Girona-Llevant, dijous 26 d'ocubre a dos quarts de nou del vespre, i el Fuenlabrada-Madrid, el mateix dia una hora més tard. Ni rastre d'uns horaris que, cada vegada amb més fonament, comença a fer-se realitat la idea que La Lliga no fa públics per les pressions del Madrid per jugar a Girona el dissabte i no pas el diumenge 29.

La setmana següent de jugar a a Girona, el Madrid té un partit de Lliga de Campions contra el Tottenham a Londres en el duel més compromés que tenen els blancs en la primera fase de la competició. El Tottenham-Madrid es jugarà a Wembley el dimecres 1 de novembre i la voluntat del Madrid seria jugar el dissabte a Montilivi per tenir més temps de preparar-lo. Igual que el Girona, el Madrid té partit de Copa dijous contra el Fuenlabrada, però, segons detallava ahir la versió digitial del Diario AS el modest club madrileny de Segona B veuria amb bons ulls la petició blanca d'avançar el partit a dimecres. El pla del Madrid és fàcil: jugar dimecres a Fuenlabrada, dissabte a Girona i tenir així quatre dies de marge per preparar el duel contra el Tottenham. El problema, però, és que el Girona no pot avançar el seu partit de Copa a dimecres.

El Girona-Llevant es jugarà dijous 26 a Montilivi, perquè tres dies abans l'equip de Pablo Machín juga al camp del Deportivo de la Corunya. En la novena jornada de Lliga, el Madrid jugar contra l'Eibar al Santiago Bernabéu (diumenge 22, les 20.45); mentre que el Girona ho fa a la Corunya l'endemà (dilluns 23, a les 21.00). I en aquest Dépor-Girona és on arrenquen tots els problemes d'aquella setmana. Jugant en lliga en dilluns i fora de casa, els gironins només poden disputar la Copa el dijous i, per tant, rebre el Madrid en dissabte és sinó inviable com a mínim poc lògic. A l'entorn del club de Montilivi es sospitava que, per evitar problemes amb el Madrid i l'interés que tenen sempre els grans de no jugar en diumenge les setmanes abans de la Champions, La Lliga canviaria la data del Dépor-Girona. Circumstància que, de moment, no ha passat i no sembla que hagi d'arribar ara.

Entre dilluns i dimarts d'aquesta mateixa setmana, probablement dilluns, La Lliga farà públics els horaris d'aquesta desena jornada de Lliga. Així s'acabaran finalment els dubtes i es veurà si, com sembla lògic, el Girona-Madrid es jugarà per Sant Narcís (29 d'octubre) o el club blanc aconsegueix que es disputi un dia abans, el dissabte. En un cas o altre, el Girona ja podrà començar a vendre entrades.