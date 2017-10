Una jornada a Torroella debat l'impacte econòmic de l'ascens del Girona a Primera

Un any més, l´auditori del Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí va acollir la Jornada de la Fundació Ernest Lluch que enguany, en la seva 14a edició va voler parlar de futbol i territori, analitzant entre altres, l´impacte econòmic i social que ha suposat l´ascens del Girona FC a Primera Divisió. Tot això es va poder abordar en les dues ponències a càrrec del catedràtic d´Economia de la Pompeu Fabra, Jaume García, i el periodista Ramon Besa. L´acte va acabar amb una taula rodona que va comptar amb la participació dels dos ponents, així com també amb la participació del periodista de Televisió de Catalunya, Marc Negre.

Jaume García va assegurar que l´impacte que suposa passar de Segona A a Primera «és molt important. Alguns estudis xifren aquest impacte en uns 23 milions d´euros». L´economista va explicar que «l´impacte econòmic es reperteix en quatre grans blocs».

Un primer nivell d´impacte és el que afecta hotels, restaurants, bars, comerç i transport, degut sobretot a la major presència d´aficionats locals a l´estadi, a part de l´augment dels aficionats que mobilitzen els equips rivals.

El segon nivell, tot i ser un impacte puntual i més a curt termini, també cal tenir-lo present. Aquest impacte és el de l´ampliació de l´estadi que també ha suposat un benefici a la ciutat.

El tercer bloc d´impacte és tot allò que necessita el club per desenvolupar el seu dia a dia. És evident que jugar a Primera implica disposar de més assessorament jurídic, econòmic, ... Finalment, també cal destacar l´impacte mediàtic. Jugar a Primera permet sortir molt més a les televisions, tenir una major presència a les xarxes socials. De fet, l´impacte de l´ascens del Girona a Primera representa segons el catedràtic, un 0,7 % del PIB de la ciutat.

Durant la seva intervenció, Jaume García també va assegurar que «és molt important disposar de talent a la plantilla. Tenir bons jugadors permet guanyar partits i tenir bons resultats, i això evidentment ajuda a tenir uns millors ingressos. És una cadena. Quan un equip no té talent, els resultats no acompanyen i els ingressos del club minven».

L´economista va confessar que «és molt difícil competir amb el talent del Barça i Madrid. Per això cal que els club més petits de la lliga, siguin creatius i apostin per trobar nous mercats». Durant l´acte també es va parlar que el club continua treballant per tenir l´estadi amb una capacitat de 20.000 espectadors i una ciutat esportiva a l´alçada d´un equip de Primera.

Per la seva part, Ramon Besa, redactor en cap del diari El País i col·laborador Catalunya Ràdio, va fer una explicació del que ha suposat periodísticament l´ascens del Girona. Besa també va destacar que «Girona és de les poques ciutats que mai han necessitat el futbol per donar-se a conèixer, ja que Girona és reconeguda per molts altres sectors».