Adrián Marín i Txérixev estaran disponibles per ser a Montilivi

El Vila-real torna aquesta tarda, després de tres dies de festa, a la feina per preparar la visita de a Montilivi. Ho farà molt pendent de l'estat en què tornin els seus internacionals (Bakambu, Ünal, Bacca, Rukavina, Rodrigo i Fornals) durant la setmana. A més a més, l'entrenador Javi Calleja, que es va estrenar a la banqueta la darrera jornada amb una victòria contra l'Eibar (3-0), recuperarà dos homes inèdits fins ara a la competició. Es tracta del carriler esquerrà Adrián Marín, que va ser operat del genoll a principis d'agost i ha retallat el termini de tres mesos de baixa. Calleja també podria tenir a la seva disposició, el davanter hispanorus Txérixev, després de 15 dies fora de combat per lesió. En canvi, no seran segur a Montilivi, Sergio Asenjo i Bruno Soriano, als quals encara els resten algunes setmanes per recuperar-se.