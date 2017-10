Entre el ritme de competició i el risc

L'ascens a Primera Divisió ha comportat aquesta estiu l'aterratge a Montilivi d'un bon grapat de jugadors estrangers, molts dels quals són internacionals amb les seves seleccions. Això ha provocat que durant les aturades de la Lliga Santander durant les dates FIFA deixin Girona per competir amb els seus equips nacionals. Aquest cap de setmana ha tingut lloc la segona aturada i Pablo Machín ha vist com perdia Stuani (Uruguai), Olunga (Kènia), Bounou (Marroc) i Maffeo (Espanya sub21). Aquestes cites internacionals acostumen a ser vistes amb temor pels clubs i sobretot pels entrenadors, que temen que algun dels seus millors homes prengui mal durant l'estada amb la selecció. El temut Virus FIFA que es diu popularment i que més d'una vegada ha fet la guitza als clubs. No obstant això, també serveixen en alguns casos per afegir ritme de competició a futbolistes que tenen pocs minuts a l'equip. En aquest darrer grup hi és Michael Olunga. El davanter kenià, que amb el Girona acumula tan sols 87 minuts repartits en tres partits, va ser titular amb Kènia en la derrota del conjunt africà contra Tailàndia (1-0). A més a més, dijous passat també va participar en la derrota contra l'Iraq (2-1) i va ser l'autor de l'únic gol dels Haranbee Stars. Olunga va disputar tots dos dies els noranta minuts acumulant una bona càrrega de treball a les cames. Machín només espera ara que els gairebé 20.000 quilòmetres que ha fet Olunga per anar de Girona a l'Iraq i a Tailàndia i després tornar no li passin factura en l'aspecte físic.

Qui hauria de tornar sa i estalvi segur és Yassine Bounou. El porter va veure des de la banqueta el partit de classificació del Marroc contra Gabon (3-0). Bounou continua sent una habitual a les concocatòries de la selecció nord-africana però viu a l'ombra del porter del Numància Munir Mohand.

Mentre Olunga i Bounou podrien ser a Girona les properes hores, encara trigaran a arribar Cristhian Stuani i Maffeo. El davanter uruguaià té dimecres el partit decisiu de classificació pel Mundial 2018 contra Bolívia a Montevideo i com a mínim fins dijous o divendres no se l'espera. Stuani no va participar en el matx de divendres passat contra Veneçuela (0-0) i caldrà veure si l'entrenador Óscar Washington Tabarez li dona minuts dimecres. I és que Stuani sí que és, de moment, un jugador clau i indiscutible a l'esquema de Machín en aquest començament de temporada. L'uruguià ha estat titular en tots els partits fins ara tret de la visita del FC Barcelona a Montilivi (484 minuts).

Si dimecres Stuani se la juga contra Bolívia, demà serà el torn de Pablo Maffeo. El defensa barceloní podria estrenar-se amb la selecció sub21 contra Eslovàquia en partit de classificació per a l'Europeu de la categoria. Anant bé, Maffeo podria reincorporar-se a la feina dimecres mateix, un cop torni del partit a Propad (Eslovàquia).