«El Girona ha invertit aquest estiu tres milions en les millores a Montilivi»

Què ha canviat al Girona amb l´entrada de la nova propietat?

Ara el contacte és més habitual. Fem reunions i trucades setmanalss amb un grup de treball on intervenen, fins i tot, professionals del City, que ens poden aportar els seus consells. Si hi ha noves oportunitats de patrocini ho parlem amb la gent que se n´ocupa, si hi ha aspectes per millorar a l´hora de vendre entrades, parlem amb la seva gent per veure com ho han fet en els diversos països on estan establerts gràcies als equips de Nova York o Austràlia. En el dia a dia es treballa igual. Estem contents amb el canvi.

Quants abonats té el Girona?

Gairebé 9.000.

Aquest és el sostre?

El febrer d´aquest any, quan vam arribar als 7.000 abonats, vam crear la figura dels Girona Fans per tal que la gent pogués estar en una llista d´espera, però també per tenir altres promocions i oportunitats com ser els primers a comprar entrades tant pels partits de casa com els de fora. A l´estiu vam obrir una finestra per a 1.821 fans per si volien abonar-se, que eren les places que havíem determinat que ens permetrien cobrir les ràtios d´ocupació de Montilivi que ens havíem marcat després del reordenament de l´estadi. Ara, com que queden encara alguns abonaments lliures, en un gest de transparència total els hem tornat a posar a disposició d´un altre grup de Fans.

La majoria dels 7.000 abonats del curs passat va renovar el carnet a l´estiu?

L´índex de renovacions va ser del 99,8%. Hi va haver menys de 100 persones que no ho van fer. I la xifra balla perquè molts d´aquests són empreses que tenien diversos carnets. També és veritat que no tots els Fans que tenien l´oportunitat d´abonar-se ho han fet. Potser hi ha gent que no té l´oportunitat de venir cada cap de setmana i el que valoren de ser Fans no és aspirar a abonar-se, sinó la possibilitat de comprar entrades de manera puntual.

Amb la grada ampliada i la gespa renovada, què li falta ara a Montilivi?

Estem treballant amb el projecte de la nova il·luminació. És primordial per jugar a Primera, tot i que de fet també ja ens ho exigien a Segona. Ara per les produccions televisives en HD i 4K calen uns mínims d´il·luminació que no complim. Aquesta obra està ja en procés d´adjudicació i esperem tenir-la assolida a finals d´octubre o principis de novembre. En pocs dies veurem la construcció de noves torres convivint amb les velles i, després, la retirada d´aquestes.

Quant ha invertit el Girona a Montilivi des del dia de l´ascens fins ara?

Les grades tenen un cost de 700.000 euros, la gespa un milió i la nova il·luminació un milió i mig més. Fent números rodons, hem invertit uns tres milions. La nostra idea seria que si l´equip es consolida les grades deixessin de ser temporals. Quan? No ho sé, perquè això implica temps.

Després d´haver jugat quatre partits a casa, com valoren l´accessibilitat a l´estadi i el perímetre de seguretat?

En aquest tema ens ha passat una miqueta com a l´aficionat. Al principi ho veiem amb por, érem reticents a acceptar aquestes mesures de seguretat. Però des dels treballadors del club, als quals ens afecta directament, fins als aficionats, tothom ho ha acabat entenent perfectament. L´Ajuntament ha informat molt bé, nosaltres hem intentat explicar-ho... al final tot ha quedat molt ben endreçat. Potser et vas equivocar el primer dia, però el segon ja saps per on has de passar i fins on pots arribar amb el cotxe. La solució de l´autobús llançadora també ha funcionat. La gent ha hagut de canviar el xip i dir «ja no puc arribar amb el cotxe fins a la porta perquè no hi ha places suficients i també per un tema de seguretat». Els aficionats caminen més, molts venen fins i tot des del centre. És un tema de costums, de començar la festa del partit una mica abans.

Quanta gent intervé en l´organització d´un partit de Primera divisió?

Comptant personal del club, bars, seguretat privada i personal sanitari podem anar perfectament a les 200 persones, una xifra molt considerable comparada amb la de l´any passat a Segona, que se´n mobilitzaven una vuitantena. Això sense comptar amb els dispositius de seguretat de Mossos i Policia local. Pel que fa a premsa acreditada el dia del Barça vam batre el nostre rècord amb 230 professionals, incloent també tècnics de televisió. I ens en vam sortir. Estem preparats amb els mínims que calen per jugar a Primera. Al final la gent que envia la Lliga és professional i sap que quan ve a Montilivi no va ni al Bernabéu ni al Camp Nou. És l´estadi d´un club que acaba de pujar i que no ha estat mai a l´elit. Hem tingut dos mesos per adequar-nos a la categoria, que és molt poc, fent les millores mínimes per facilitar la feina a la gent. LaLliga està contenta, valora la feina que hem fet. Per nosaltres cada jornada és un examen perquè el director de partit emet un informe i ens diuen en què hem de millorar.

No fa pas tant de temps, el Girona no en feia, a la taquilla, ni per pagar l´àrbitre. Quant es va recaptar contra el Barça?

Li puc dir que aquell partit vam vendre totes les entrades que hi havia disponibles: 3.586. El nostre objectiu seria que això, cada jornada a casa, fos així, tot i que sabem que és difícil perquè vindran rivals que no seran tan atractius i, també, arribarà l´hivern i farà fred, o els partits en dilluns o divendres. La nostra feina des del departament de màrqueting del club és fer les estratègies que ens permetin arribar a tot el tipus de públic que tenim, ja sigui gent de Girona que no és abonada però que vol venir al camp, o amb Tour operadors que ens facilitin arribar a turistes atrets pel futbol.

Quan es va formalitzat el canvi de propietat, la Federació de Penyes del Girona va reclamar que no es perdés el «gironisme» del club. Han fet algun pas?

Quan va sortir aquest manifest vam demanar una reunió amb els penyistes i una setmana més tard fèiem un dinar el president, jo i els representants de les penyes. Va ser una trobada molt positiva. La primera conclusió és que ens hem de veure i conèixer més, perquè ells tenen la necessitat d´explicar-nos què sent la seva gent i quines necessitats té. Nosaltres els demanem que ens ajudin a fer gran el Girona, que no només pensin què pot fer el club per a ells, sinó què poden fer ells pel Girona. Tenen moltes idees i projectes i hi volem donar forma i marcar un full de ruta. Les penyes són l´altaveu de l´afició.

Li agradaria veure empresaris gironins al Consell d´Administració?

Estem treballant per tenir un termòmetre més proper del que sent la ciutat, la província, l´empresari, l´afició... tot l´entorn influent del club. Volem ser-hi més propers. Però el Consell d´Administració està format per professionals que estan posats per treballar pels accionistes que representen, i són els accionistes els qui trien aquests membres del Consell.

El Girona tindrà espònsor principal a la samarreta?

Nosaltres, en dos mesos, havíem de transformar el club. Han vingut marques i espònsors amb propostes que no arribàven al que nosaltres demanàvem. Eren una oportunitat per a un club que acabava de pujar, però vendre el nostre espònsor principal per sota del preu de mercat, nosaltres pensem que el devalua. I després costa molt recuperar el valor del teu producte. El departament de patrocinis treballa intensament per aconseguir un patrocinador i som conscients que el rellotge va cor­rent perquè la lliga ja ha començat. Som optimistes, trobarem algú que vulgui venir i es vulgui quedar un temps amb nosaltres. Esclar que no t´agrada rebutjar quantitats de diners que són importants, però hem de ser forts si realment creiem en el nostre producte.

La concessió al Girona de la gestió de Montilivi es podrà resoldre aquest any?

Això s´ha de resoldre com més aviat millor. Treballem de forma conjunta per trobar la millor fórmula d´entesa entre el Girona i l´Ajuntament. Hem demostrat que tenim la idea de crèixer, hem invertit tres milions al camp aquest estiu, i volem seguir fent-ho. No hi ha cap impediment real per tenir aquesta concessió.

A l´espera de la Ciutat Esportiva, l´equip s´entrena a Riudarenes i hi ha el projecte per fer dos camps al PGA Golf.

L´opció de Riudarenes va sortir a finals de la temporada passada i estem contents de com està funcionant. Amb el PGA hi parlem des de fa temps per ubicar-hi dos camps de futbol, que ens donaríen tranquil·litat per poder treballar. Un equip de primer nivell necessita dos camps com a mínim. En paral·lel treballem per a la ubicació definitiva d´una Ciutat Esportiva. Hem parlat amb molts propietaris i hem visitat molts ter­renys. Sóc optimista, trobarem l´espai que millor s´adequï a les nostres necessitats. Quan? La majoria dels terrenys són sól agrícola que caldria requalificar i això portarà temps. Per això busquem l´opció de Caldes, perquè ens anirà bé fins que tinguem la Ciutat Esportiva definitiva. Tenim bastants llocs vistos però no hem triat. I ara mateix no li sabria dir si serà a Girona o a un municipi dels voltants.

Què hauria fet el Girona si hagués hagut de jugar a casa un partit de lliga la tarda de l´1 d´octubre?

No ho sé... El Girona va fer els manifestos que volia fer, adherint-se a l´aturada del 3 d´octubre i, abans, el 20 de setembre.

El president de LaLliga diu que, si es declara la independència, cridarà els clubs catalans i els demanarà la seva opinió. Què dirà el Girona?

L´opinió del Girona seria la dels accionistes, i els ho hauríem de preguntar a ells.

Els inquieta aquesta situació?

No els ho he preguntat, però crec que inquieta a qualsevol empresari amb interessos a Catalu­nya i a Espanya. Però tampoc sabem què passarà.

Va patir per la seguretat el dia que va venir el Barça?

Estic satisfet amb el dispositiu que es va decidir fer. Estàvem preparats per celebrar un partit d´alt nivell. I sabíem que per la data i la presència de representants d´alt nivell institucional, estaríem sota el focus. Estàvem preparats i tranquils, perquè la nostra afició sempre s´ha comportat bé. Al final vam assistir a una festa de futbol, que és el que volíem. Des de LaLliga van estar molt atents. Jo estava connectat en tot moment amb el cap de competicions.

L´ascens a Primera els ha fet vendre més samarretes?

Sí, ja n´hem despatxat com en tota la temporada passada. És veritat que estem patint un problema tècnic d´entrega de material per part del proveïdor. És una llàstima, tant per a l´aficionat que vol la samarreta, com per a nosaltres, que no podem atendre el servei.

En l´àmbit intern, el Girona té algun informe de l´impacte real de l´ascens a Primera en l´economia de la ciutat?

Nosaltres volem esperar-nos fins a final de temporada per donar les dades que més s´ajustin a la realitat. N´hem vist molts d´aquests informes, que normalment fan les Cambres de Comerç. Es diu que l´impacte anual de tenir un equip a Primera està entre els 16-17 i els 25 milions d´euros. No crec que sigui molt diferent d´això.

Sis punts en set partits és un escenari que ja preveia veient el calendari?

Quan va sortir el calendari ja vam veure que seria complicat. L´estiu va començar dur. Però la gent ha vist un Girona ambiciós, al que li agrada jugar a futbol. A Segona ja ho fèiem, però amb l´ascens a Primera i podia haver dubtes, que el Girona canviaria. Hem demostrat que tenim una manera de jugar a futbol i que l´equip se sent còmode amb el seu sistema. Estem satisfets de com està anant tot, perquè hem competit en tots els partits.

El Girona haurà d´aprendre a conviure amb el patiment?

Òbviament la nostra lliga serà la de la part baixa. Però queda molt, encara, i som optimistes amb l´equip que hem fet.

Hi ha marge econòmic per si cal reforçar la plantilla en el mercat d´hivern?

Veurem què passa d´aquí a la finestra del mercat d´hivern. En tot cas estem preparats per si cal fer alguna operació.